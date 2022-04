Rebel Wilson prvič po izgubi kilogramov na filmskem platnu

Rebel Wilson se po treh letih premora vrača na filmska platna. Avstralska igralka, ki je obdobje premora od igranja izkoristila za spremembo življenjskega sloga in popolnoma transformirala svoje telo, bo v filmu Senior Year stopila v čevlje ženske, ki se po dvajsetih letih prebudi iz kome in v šoku spozna, da ni več popularna najstnica in navijačica v zadnjem letniku srednje šole.