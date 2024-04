Rebel Wilson razkrila, s kom je izgubila nedolžnost pri 35. letih

Avstralska igralka Rebel Wilson je šla v novi knjigi spominov globoko in kratko malo razkrila vse o svojem življenju. Med drugim je z javnostjo delila, da je nedolžnost izgubila, ko je bila stara 35 let, sedaj pa je povedala tudi, da je šlo za igralskega kolega iz filma Kako biti samski Mickeyja Goocha Jr. Prav z njim sta leta 2015 zanetila tudi požar govoric o tem, ali sta si naklonjena tudi v romantičnem pogledu. 44-letna Rebel je povedala, da Mickey takrat ni vedel, da je bilo zanjo prvič: "Miks, vem, da bo to kar novica zate, ampak če bereš to, potem vedi, da sem nedolžnost izgubila s tabo," je zapisala igralka v knjigi spominov Rebel Rising . Kasneje je za tuje medije potrdila, da je bil 38-letni igralec prvi, ki je prebral njeno knjigo in na tak način tudi izvedel.

Igralka je pojasnila, da sta hodila šest mesecev in da ju je drug drugemu predstavila njena kolegica iz Prva nota Hana Mae Lee. Bil je nekdo, zaradi katerega se je zvezdnica počutila ljubljeno in zaželeno, a je ugotovila, da njuno razmerje ne bo uspelo po njunem "prvem velikem skupnem potovanju". Mickey se je v igralkinem življenju pojavil, potem ko so njeni mami diagnosticirali raka, kar je Rebel znova opomnilo na dejstvo, da je življenje kratko. "Nisem želela živeti življenja, ne da bi okusila spolnost, ne da bi izkusila ljubezen. Nato pa sem začutila, da sem pripravljena. Seveda me je bilo tudi strah, a sem to preprosto storila," se je zvezdnica spominjala svojih začetkov na področju spolnosti. Igralka in komedijantka je priznala, da se je v najstniških letih sramovala dejstva, da še ni imela spolnega odnosa, sedaj pa mladim sporoča, naj počakajo na čas, ko bodo pripravljeni.