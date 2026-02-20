Redek prizor: Leonardo DiCaprio v javnosti skupaj z očetom

Ne zgodi se pogosto, da bi priljubljeni igralec Leonardo DiCaprio javnosti ponudil vpogled v svoje zasebno življenje, še posebej ne v družinsko. Tokrat pa je vendarle storil izjemo – bliskavice fotoaparatov so ga namreč sredi Beverly Hillsa ujele v družbi očeta, Georgea DiCapria . Njune fotografije so hitro zakrožile po spletu, saj se oče in sin zelo redko pojavita skupaj v javnosti.

Posneli so ju pred prestižno italijansko restavracijo, kamor sta se 51-letni Leonardo in 82-letni George, sicer prav tako igralec, napotila na zasebno zabavo. Leonardo je izbral oblačila v sproščenem slogu – kavbojke, črno jakno in kapo Los Angeles Dodgersov, medtem ko je bil njegov oče v sivih hlačah in temnem plašču videti elegantno.

Leonardo v javnosti pogosto poudarja, kako pomemben je zanj njegov odnos z očetom. George se je od Leonardove matere, Irmelin Indenbirken, ločil kmalu po njegovem rojstvu, vendar je ostal tesno vpleten v sinovo življenje. V svojih zgodnjih letih si je George silno prizadeval zgraditi kariero, začel je kot monter ognjevarnih streh, nato pa zagnal lastno podjetje z vodnimi posteljami. Kasneje si je uspešno ustvaril kariero v svetu stripa kot avtor in urednik ter Leonardu pomagal pri prvih korakih v igralskem svetu.