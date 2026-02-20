Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Redek prizor: Leonardo DiCaprio v javnosti skupaj z očetom

Kalifornija, 20. 02. 2026 10.58 pred 37 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Leonardo DiCaprio in oče.

Leonardo DiCaprio ni izjema – spada med tiste zvezdnike, ki cenijo in varujejo svoje zasebno življenje pred radovednim očesom javnosti. Zato so fotografije, na katerih je skupaj s svojim očetom, hitro zakrožile po spletu. Oče in sin sta si namreč privoščila sproščen večer in se skupaj podala na zasebno, luksuzno zabavo.

Ne zgodi se pogosto, da bi priljubljeni igralec Leonardo DiCaprio javnosti ponudil vpogled v svoje zasebno življenje, še posebej ne v družinsko. Tokrat pa je vendarle storil izjemo – bliskavice fotoaparatov so ga namreč sredi Beverly Hillsa ujele v družbi očeta, Georgea DiCapria. Njune fotografije so hitro zakrožile po spletu, saj se oče in sin zelo redko pojavita skupaj v javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posneli so ju pred prestižno italijansko restavracijo, kamor sta se 51-letni Leonardo in 82-letni George, sicer prav tako igralec, napotila na zasebno zabavo. Leonardo je izbral oblačila v sproščenem slogu – kavbojke, črno jakno in kapo Los Angeles Dodgersov, medtem ko je bil njegov oče v sivih hlačah in temnem plašču videti elegantno.

Leonardo v javnosti pogosto poudarja, kako pomemben je zanj njegov odnos z očetom. George se je od Leonardove matere, Irmelin Indenbirken, ločil kmalu po njegovem rojstvu, vendar je ostal tesno vpleten v sinovo življenje. V svojih zgodnjih letih si je George silno prizadeval zgraditi kariero, začel je kot monter ognjevarnih streh, nato pa zagnal lastno podjetje z vodnimi posteljami. Kasneje si je uspešno ustvaril kariero v svetu stripa kot avtor in urednik ter Leonardu pomagal pri prvih korakih v igralskem svetu.

Leonardo DiCaprio in oče George sta zelo povezana.
Leonardo DiCaprio in oče George sta zelo povezana.
FOTO: Profimedia

In čeprav mu je bil oče v veliko oporo, Leonardo nikoli ne pozabi na ključno vlogo svoje matere Irmelin, ki ga je vzgajala kot samohranilka v Los Angelesu. Po težkem otroštvu v času vojne v Nemčiji je bila odločena, da bo sinu v življenju ponudila boljše priložnosti. Igralec je nekoč priznal, da je bila prav materina brezpogojna podpora, ko se je pri 12 letih odločil postati igralec, ključna za njegov uspeh: "Ona je edini razlog, da lahko počnem to, kar počnem."

Kljub statusu ene največjih hollywodskih zvezd DiCaprio redno vključuje svojega očeta in mačeho Peggy Farr v svoje življenje – od filmskih premier do luksuznih potovanj, vključno s počitnicami na Amalfijski obali leta 2023, ko so polnili medijske naslovnice.

leonardo dicaprio fotografija oče

'On je res čudovit, postaven in vljuden, ampak meni je Karlo – Karlo'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Edina stvar, ki jo otrok res potrebuje
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534