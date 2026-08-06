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Redek vpogled v zasebnost Sandre Bullock: Srečna sem, da jo imam

Los Angeles, 06. 08. 2026 09.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
sandra sestra

Bullock je svoje oboževalce presenetila z redkim vpogledom v zasebno življenje. Ob dnevu sester je na družbenih omrežjih objavila doslej nevidene fotografije z mlajšo sestro Gesine Bullock-Prado in ji namenila ganljivo sporočilo, v katerem jo je opisala kot osebo, ki jo pozna z vsemi njenimi napakami, a jo kljub temu brezpogojno podpira.

Zvezdnica Sandra Bullock je znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje pred očmi javnosti. Tokrat pa je naredila izjemo. Ob ameriškem dnevu sester je na svojem profilu na Instagramu objavila serijo redkih družinskih fotografij, na katerih je skupaj z mlajšo sestro Gesine Bullock-Prado, ob njih pa zapisala iskreno posvetilo, ki je ganilo številne oboževalce.

"Neizmerno sem srečna, da imam ob sebi to briljantno dušo, ki me pozna z vsemi mojimi napakami vred in se kljub temu vsak dan znova odloči, da me ima rada," je med drugim zapisala oskarjevka. Ob tem je voščilo namenila tudi vsem ženskam, ki imajo ob sebi biološke ali izbrane sestre, saj je poudarila, da so prav takšni odnosi pogosto neprecenljivi.

Sandra Bullock s sestro v sredini.
Sandra Bullock s sestro v sredini.
FOTO: Instagram

Na fotografijah sta sestri v različnih življenjskih obdobjih – od mlajših let do sproščenih trenutkov v naravi in domačem okolju. Objava je hitro požela na tisoče odzivov, številni sledilci pa so zapisali, da sta si sestri presenetljivo podobni.

Čeprav ju loči šest let, Sandra priznava, da v otroštvu nista bili posebej povezani. Pravo sestrsko bližino sta razvili šele pozneje, ko sta začeli sodelovati tudi poslovno. Gesine Bullock-Prado je bila več let predsednica igralkine produkcijske hiše Fortis Films in je sodelovala pri projektih, kot sta Miss Congeniality in Practical Magic. Pozneje je filmski svet zamenjala za kulinariko ter postala priznana slaščičarka in avtorica kuharskih knjig. Objava prihaja le nekaj dni po igralkinem 62. rojstnem dnevu, ko ji je Gesine prav tako javno voščila in ob tem delila redko fotografijo iz njunega otroštva. 

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Za Bullockovo je bilo zadnjih nekaj let zelo težkih. Leta 2023 je po dolgi bitki z amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) izgubila dolgoletnega partnerja Bryana Randalla, od takrat pa se je večinoma umaknila iz javnosti in se posvetila otrokoma ter družini. Prav zato je njena zadnja objava pri številnih oboževalcih naletela na še toliko bolj topel odziv – kot opomnik, kako pomembno oporo lahko predstavljajo najbližji.

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