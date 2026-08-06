Redek vpogled v zasebnost Sandre Bullock: Srečna sem, da jo imam

Zvezdnica Sandra Bullock je znana po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje pred očmi javnosti. Tokrat pa je naredila izjemo. Ob ameriškem dnevu sester je na svojem profilu na Instagramu objavila serijo redkih družinskih fotografij, na katerih je skupaj z mlajšo sestro Gesine Bullock-Prado, ob njih pa zapisala iskreno posvetilo, ki je ganilo številne oboževalce.

"Neizmerno sem srečna, da imam ob sebi to briljantno dušo, ki me pozna z vsemi mojimi napakami vred in se kljub temu vsak dan znova odloči, da me ima rada," je med drugim zapisala oskarjevka. Ob tem je voščilo namenila tudi vsem ženskam, ki imajo ob sebi biološke ali izbrane sestre, saj je poudarila, da so prav takšni odnosi pogosto neprecenljivi.