Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Reese Witherspoon o borbi z depresijo: Po rojstvu prve hčerke je bilo težko

Los Angeles, 05. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Vse več slavnih se odloča javno spregovoriti o svoji izkušnji z depresijo, temnimi mislimi in brezizhodnimi občutki. Med njimi je tudi zvezdnica Reese Witherspoon, ki je v nedavnem intervjuju pojasnila, da se z epizodami depresije sooča že od najstniških dni in da v njeni družini sama ni prvi primer.

Slavna igralka Reese Witherspoon je v intervjuju spregovorila o težki, a pomembni temi – o svoji izušnji s tesnobnimi občutki, čustvenimi stiskami, stresom in izgorelostjo, ki so v sodobnem tempu življenja vse bolj prisotni. Reese se je s tem spopadala že kot najstnica, najhuje pa je bilo, kot pravi, po rojstvu njene prve hčerke Ave Phillipe.

Ava Phillippe in Reese Witherspoon
Ava Phillippe in Reese Witherspoon FOTO: Profimedia

"Bilo je zares hudo," je priznala 49-letna igralka in dodala: "Prvih šest mesecev sem bila hkrati najsrečnejši človek na svetu in hkrati zelo depresivna. Neprestano sem jokala, bila cele noči pokonci in popolnoma izčrpana." Pojasnila je, da ni bila pripravljena na to, kako bo porod vplival na njene hormone in razpoloženje. Witherspoon je imela v času rojstva prve hčerke 23 let in ni bila zares pripravljena na razsežnosti starševstva. Kljub temu da so ji vsi svetovali, kako naj vzgaja otroka, je bilo to v obdobju poporodne depresije izredno težko, je pojasnila igralka. Pomoč je poiskala šele po vztrajanju dobrega prijatelja.

"Imela sem poznastva in sredstva, da sem prišla do dobrih zdravnikov in specialistov za mentalno zdravje, zavedam pa se, da ogromno ljudi tega nima," se je dotaknila širšega problema družbenega spopadanja z mentalnih zdravjem. Reese je pomagalo, da se je o svojem stanju veliko pogovarjala z najbližjimi, še posebej z mamo, ki se je z depresijo soočala tudi sama.

Družina Reese Witherspoon
Družina Reese Witherspoon FOTO: AP

"Bila je izobražena ženska, ki je nato čez noč ostala doma z dvema otrokoma, med tem ko je njen mož delal," je razkrila Reese in dodala, da jo je njena mati posvarila pred tesnobnimi občutki, h katerim je seveda pripomogla tudi igralkina slava. "Verjetno sem tako uspešna tudi zaradi svoje tesnobe, ki me je neprestano silila, da sem se še bolj trudila in težila k prfekcionizmu." 

Z leti igralka to vse bolj opušča: "Poskušam živeti v zavedanju, da sem dovolj," je zakjučila.

reese witherspoon depresija intervju
Naslednji članek

Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

SORODNI ČLANKI

Slavne mame delile utrinke s svojimi otroki: 'Najboljša mama na svetu'

Reese Witherspoon mlajši igralki predala vlogo Blondinke s Harvarda

Laura Dern vse odločitve pretehta s prijateljico Reese Witherspoon

Družina Reese Witherspoon žaluje, poginil jim je družinski psiček

Reese Witherspoon znova zaljubljena: Popolnoma je navdušena

Hči Reese Witherspoon naslovila sovražne komentarje na račun videza

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330