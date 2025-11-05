Reese Witherspoon o borbi z depresijo: Po rojstvu prve hčerke je bilo težko

Slavna igralka Reese Witherspoon je v intervjuju spregovorila o težki, a pomembni temi – o svoji izušnji s tesnobnimi občutki, čustvenimi stiskami, stresom in izgorelostjo, ki so v sodobnem tempu življenja vse bolj prisotni. Reese se je s tem spopadala že kot najstnica, najhuje pa je bilo, kot pravi, po rojstvu njene prve hčerke Ave Phillipe .

"Bilo je zares hudo," je priznala 49-letna igralka in dodala: "Prvih šest mesecev sem bila hkrati najsrečnejši človek na svetu in hkrati zelo depresivna. Neprestano sem jokala, bila cele noči pokonci in popolnoma izčrpana." Pojasnila je, da ni bila pripravljena na to, kako bo porod vplival na njene hormone in razpoloženje. Witherspoon je imela v času rojstva prve hčerke 23 let in ni bila zares pripravljena na razsežnosti starševstva. Kljub temu da so ji vsi svetovali, kako naj vzgaja otroka, je bilo to v obdobju poporodne depresije izredno težko, je pojasnila igralka. Pomoč je poiskala šele po vztrajanju dobrega prijatelja.

"Imela sem poznastva in sredstva, da sem prišla do dobrih zdravnikov in specialistov za mentalno zdravje, zavedam pa se, da ogromno ljudi tega nima," se je dotaknila širšega problema družbenega spopadanja z mentalnih zdravjem. Reese je pomagalo, da se je o svojem stanju veliko pogovarjala z najbližjimi, še posebej z mamo, ki se je z depresijo soočala tudi sama.