Regina King bo v glavni vlogi nastopila v filmu o političarki Shirley Chisholm

Oskarjevka Regina King je izpostavila neustrašno odločnost Shirley, ki je nagovarjala številne ljudi in na ta način jo želijo predstaviti tudi prihajajočim generacijam. Obenem se veseli, da bo lahko deset let dolgo pot Shirley prikazala v sodelovanja s prijateljem in mentorjem Ridleyjem ter produkcijsko hišo Participant, pod okriljem katere film nastaja.