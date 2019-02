Reka ljubezni je vzela Blaža, toda tukaj je Bojan

Voranc Boh se je kot Blaž Slak v seriji Reka ljubezni mnogim zelo vtisnil v srce. Še posebno jih je prizadela kruta smrt njegovega lika. Reka je tako za njim, pred njim pa nova vloga v seriji Lajf je tekma, v kateri igra Bojana. Tudi tokrat se bo gledalcem hitro prikupil. Poglejte, zakaj.

Voranca smo spoznali kot Blaža, zdaj pa se je prelevil v Bojana. FOTO: Miro Majcen

Najbolj priljubljeni naročniški video na zahtevoVOYO je 14. februarja predstavil novo slovensko komično serijo Lajf je tekma, prav poseben format komedije, kjer spremljamo glavnega junaka Bojana, kako razrešuje nenavadne, pogosto bizarne vsakdanje življenjske izzive na svojevrsten način. Simpatično prikupnega Bojana pa je upodobil Voranc Boh.

Voranc je slovenski igralec mlade generacije, ki je že od nekdaj ljubil igro: "Vedno sem rad nastopal, z lutkami delam že od četrtega leta, v osnovni šoli sem vodil veliko zadev, igral na odru ..." Tako je bilo nekako samoumevno, da se je odločil za dramsko igro na AGRFT. Preden pa je stopil skozi vrata Akademije, je razmišljal tudi o popolnoma drugi smeri študija – matematiki. "Na začetku gimnazije sem bil zelo slab v matematiki, nato pa sem se odločil, da bom začel delati domače naloge. Z užitkom sem začel reševati naloge, na koncu sem postal kar dober. Rad imam naravoslovje, fiziko ... O tem se rad pogovarjam. Imam nekaj prijateljev, ki so strojniki, fiziki ... In ko pridem na obisk, je tako vedno "no, a se gremo pogovarjat o kvantni fiziki ..."

A Akademija je bila pravi zadetek v črno, kajti všeč so mu bili vsi predmeti in študij mu je prestavljal užitek. Imel pa je še eno ljubezen – glasbo: "Rad jo poslušam, igram ... petje se mi zdi ultimativen instrument. Ta instrument imaš v sebi in ga oblikuješ na različne načine – s tem, kako stojiš, kako se držiš, kako uporabljaš vokalni aparat ... Drugače pa igram bas – priznam, lahko bi več vadil ... Kitaro, vse bi igral ... Uživam, ko dobim v roke bobne ..." Mladi igralec nas je tako že leta 2013 prepričal v filmu Razredni sovražnik, širša javnost pa ga je spoznala tudi v seriji Reka ljubezni, kjer je igral eno od glavnih vlog. V prihajajoči seriji Lajf je tekma, ki je ravnokar prišla na VOYO, se je iz Blaža prelevil v Bojana ... Lik, ki si velikokrat nakoplje prikupne, a življenjske težave. V intervjuju nam je tako zaupal, če je že prebolel smrt Blaža ter priznal, da pogreša Reko.

Serija Lajf je tekma je prav poseben format komedije, kjer spremljamo glavnega junaka Bojana, kako razrešuje nenavadne, a po drugi strani vsem nam zelo znane vsakdanje življenjske izzive na svojevrsten način. Pri razreševanju izzivov ga spremljata športna komentatorja Erik in Miran (igralca Luka Cimpričin Anže Zevnik), ki ju vidimo in slišimo zgolj gledalci. Vsaka situacija je tako športno analizirana in komentirana z ogromno humorja in športnega žargona. Voranc nam pove, da je bila dinamika na snemanju super, poklepetala pa sva tudi o tem, ali je v Bojanu videl tudi samega sebe.

Kaj pa izziv, da bi mogoče tudi on postal komentator? "Ko sem bil mlajši, sem želel postati komentator in razmišljal o tem, kako bi jaz komentiral dogajanje. Ampak mislim, da nisem za to, pomoje bi šel predaleč, ne bil bil dober komentator." Mu pa je zelo zanimiva ideja komentiranja na odru: "Zelo zanimivo bi bilo, da bi nekdo komentiral dogajanje med predstavo. Tako bi gledalci slišali, kaj se dogaja v glavi nastopajočega 'in zadnjo sekundo se je spomnil besedila, predstava se tako nadaljuje' pomoje bi bilo zelo komično." In, je kdaj pozabil na besedilo? "Včasih začneš razmišljati o drugih stvareh, ali pa razmišljaš o gledalcih ... Včasih soigralec naredi nekaj drugače, zato se tok misli preusmeri in pozabiš, kaj moraš ti narediti. Velikokrat se to lahko zgodi, ampak nikoli ni usodno," je suvereno odgovoril mladi igralec, ki trenutno dela v lutkovnem gledališču na novem projektu, pripravljajo namreč predstavo za odrasle, kjer je dogajanje malce drugačno kot ponavadi: "Vsaka predstava je nov izziv, izziv pa je spoprijemanje s strahovi."

Voranc je tako svoje življenje usmeril v film, igro, nastopanje ... Toda tudi v prostem času je obkrožen s sedmo umetnostjo – filmom. Tukaj pa so še njemu ljube serije in risanke.