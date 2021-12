Rene Bitorajac: Vedno je lepo biti del projekta, ki zmaguje na festivalih

Rene Bitorajac v seriji Območje brez signala igra poslovneža Olega, ki se skupaj z bratrancem odpravi v skoraj da pozabljeno vasico, kjer so nekoč izdelovali edinstvene turbine. Skupaj želita oživeti zaprto tovarno in s tem zagotoviti delovna mesta uslužbencem, ki so tam nekoč že delali, pri ponovnem zagonu pa sodelujejo tudi novi člani.

Opisati svoj lik je enako kot opisovati samega sebe zasebno, kar pa nikoli ne počnem. A na kratko, Oleg je zelo sposoben in iznajdljiv poslovni človek, ki s svojo energijo in šarmom v drugih ljudeh vzbuja simpatijo. Je čustven in zelo duhovit. Evo, enak kot jaz! (smeh)

Serije za enkrat še nisem uspel pogledati, a od vseh, ki so jo, dobivam same sijajne povratne informacije – od solz do smeha. Scenarij je zelo življenjski in v popolnosti baziran na osebnostih ter medosebnih odnosih. Glede na tako močno mednarodno igralsko zasedbo verjamem v uspeh serije, ki je do zdaj že prejela nagrado na prestižnem festivalu Series Mania , ki velja za enega najpomembnejših festivalov za serije na svetu. Edina stvar, ki vam jo o vsebini serije lahko povem, je, da govori o dveh moških, ki se iz mesta odpravita v ruralno okolje ponovno obudit že zdavnaj zaprto tovarno. Serija je posneta po izjemno uspešnem romanu z enakim naslovom, ki ga je napisal Robert Perišić.

Z nikomer od teh igralcev prej še nisem sodeloval in vsekakor sem vesel, da smo se spoznali in sodelovali. Zame so to bili novi obrazi na snemanju, a v resnici so to zelo izkušeni igralci. No, z nekaterimi pa sem prvič snemal, čeprav se sicer že poznamo. Vsekakor zanimiva izkušnja.

Prva asociacija so mraz, maske in korona. Nismo delali v najbolj idealnih okoliščinah, a se je na setu vseeno občutila zelo dobra igralska energije. Spomin mi odtava tudi na zelo zanimive lokacije v Liki in k neverjetni tovarni v Karlovcu, na koncu pa smo vse zaključili z eksotičnim Tunisom.

Osebno mi kot igralcu to pomeni nekakšno igralsko potrdilo in srečo, da smo po toliko vloženega truda, tako kot v gledališču, tudi mi deležni aplavza na koncu. Vedno je lepo sodelovati in biti del ekipe, ki zmaguje, in ki se jo hvali.

Z vidika same produkcije je to super, ker se lahko nabere več denarja in seveda, da se s tega vidika lahko razširi tržišče, zanimanje za gledanje serije je večje. Naše, hrvaško tržišče, je veliko okoli 3 milijone gledalcev. Regionalno pa je ta številka trikrat višja. Z igralskega vidika pa je super, ker lahko spoznamo druge igralce in z njimi sodelujemo. Gledalci pa lahko tako spoznajo tudi nekatere nove obraze.

Serijo so na področju Slovenije, Hrvaške in Srbije v zadnjih nekaj letih postale zelo priljubljene. Producenti vseh treh omenjenih držav snemajo različne žanre. Kako vi vidite stanje serij v teh državah?

Moram priznati, da ne spremljam stanja serij v naših okoliških državah, a pri nas se na Hrvaškem poleg številnih telenovel in komičnih serij tu pa tam posname tudi kaj dobrega. Serijo so po svetu v zadnjih desetih letih postale zelo 'in' in vsako epizodo lahko gledamo kot samostojen film. Kar se tiče naše regije so to najprej dojeli v Srbiji in so, kar se tiče produkcije, veliko pred nami. Kar se tiče naše serije, upam, da jo bodo naši domači ljudje vzljubili in da jo bodo z veseljem gledali, ni mi toliko pomembno, ali osvoji mednarodne nagrade ali ne.

Katera je vaša najljubša serija iz naše regije? Kaj radi gledate?

Trenutno serij niti ne gledam, ker preprosto nimam časa. Celo zvečer raje napišem pet strani nečesa, kot da gledam televizijo. Če že moram izbrati eno, bi omenil serijo Vratit će se rode, ta mi je bila res všeč in se mi je vtisnila v spomin, čeprav je od tega minilo že 13 let. Če pa izbiram med humorističnimi, ne morem izpustiti serije, v kateri sem igral kar pet let, to je Bitange i princeze, ki je še danes prisotna v življenju mlajšega občinstva.

Kaj pa sama igra, v katerem žanru najraje igrate?

Pri meni se je to nekako samo od sebe razdelilo. V gledališču največkrat igram v komedijah. V zadnjem času jih tudi pišem, adaptiram in režiram. Kar se tiče filmov, sem največkrat sodeloval pri dramah, tudi zelo težke dramske vloge sem že imel. Za zdaj me oboje razveseljuje. Vesel sem, da se kot igralec nisem žanrsko opredelil. Je pa komedijo veliko težje igrati kot dramo, čeprav se velikokrat zdi, da je ravno obratno, to lahko potrdim iz prve roke.