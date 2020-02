Renee Zellweger in Bradley Cooper: srečanje bivših po devetih letih

Čeprav njuno srečanje ni minilo neopaženo, pa vendar ni dvignilo toliko prahu, kot tisto Brada Pitta in Jennifer Aniston na podelitvi nagrad igralskega ceha SAG. Renee Zellweger in Bradley Coopersta se na 92. podelitvi oskarjev srečala, klepetala in medtem dajala vtis dobrih prijateljev. Bradley je že dokazal, da mu lepe geste niso tuje, saj ob srečanju s svojimi bivšimi nastopa kot pravi gentleman. Tako je bilo tudi pred kratkim, ko je srečal nekdanjo partnerico, manekenko Irino Shayk.