Renée Zellweger si bo vzela nekaj premora od filmske industrije

Priljubljena igralka Renée Zellweger , ki je številne gledalce osvojila s svojo vlogo kot Bridget Jones, je še vedno navdušena nad osvojenima oskarjema, ki ju je osvojila na začetku februarja, saj je pometla s konkurenco. 50-letnica je v vlogi ikonične filmske zvezdnice Judy Garland osvojila kipec v prestižni kategoriji za najboljšo igralko. Pokazala je pravi talent, saj je očarala s pevskimi in plesnimi sposobnostmi.

O šoku po prejetju prestižne nagrade je za portal People priznala, da je še vedno vzhičena in si bo vzela nekaj časa zase. "Nekaj sekund bom ostala pri miru. Poskrbeti moram za pse in preboleti gripo, potem pa bom razmišljala o drugih stvareh," je dejala igralka, ki je oskarja osvojila že leta 2003, nominirana pa je bila še za vlogo v filmih Dnevnik Bridget Jones in Chicago.

Ker se je odlično odrezala v svoji zadnji vlogi, si je prislužila tudi zlati globus, nagrado SAG, BAFTA in Spirit Award ter številna druga priznanja za uspešno interpretacijo. Ob prejetih nagradah se je večkrat zahvalila tudi svoji družini, ki so se preselili v ZDA in lahko živi ameriške sanje.