Renée Zellweger si želi več filmov o Bridget Jones: Upam, da to še ni vse

Renée Zellweger bi še zaigrala Bridget Jones, kljub temu da naj bi bil film Bridget Jones: Nora na fanta zadnji del franšize. Igralka je prvič glavno junakinjo upodobila leta 2001, ko je bil premierno predstavljen film Dnevnik Bridget Jones , sledila sta mu Bridget Jones: Na robu pameti in Dojenček Bridget Jones , zadnji v franšizi pa je izšel leta 2025.

Igralka je takrat v enem od intervjujev, ki ga je dala skupaj z režiserjem Michaelom Morrisom , spregovorila tudi o tem, ali se z ustvarjalko Helen Fielding dogovarjajo o nadaljevanju zgodbe. "Razumela sem, da naj bi bil to zadnji del, a še vedno stiskam pesti, da si bo želela deliti več svojih izkušenj, ki jih bo prelila v Bridgetin svet," je dejala 56-letna igralka.

Film Dojenček Bridget Jones si lahko ogledate ob 20. uri na POP TV.

Režiser je dodal, da se je svet glavne junakinje razširil z novimi liki, kot je Scott Walliker, učitelj na šoli Bridgetinih otrok, ki ga je zaigral Chiwetel Ejiofor , in Roxster McDuff, najnovejša simpatija glavne junakinje, ki ga je upodobil Leo Woodall . "Imamo vse te neverjetne ljudi, Helen pa ima svoje življenje, saj gredo otroci študirat. Upajmo na nova poglavja te zgodbe," je pripomnil Morris.

Po newyorški premieri zadnjega filma je Zellweger za People dejala, da so ob zavedanju, da je s tem prišel konec franšize, pritekle tudi prave solze. "Skupaj smo ustvarjali 25 let in stkale so se prijateljske vezi," je o soigralcih Colinu Firthu in Hughu Grantu dejala zvezdnica, ki je dodala: "Bilo je hkrati čudovito in zelo žalostno."

Preden so gledalci vzljubili nekoliko čudaško, a zelo simpatično Bridget Jones, je njeno neurejeno ljubezensko življenje zabavalo bralce knjig, ki jih je pisala Fielding, še prej pa v kolumni londonskega Independenta.