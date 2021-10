Renée Zellweger v vlogi morilke neprepoznavna

Renée Zellweger se bo v novi miniseriji pojavila v vlogi morilke Pam Hupp , ki je kriva za smrt Louisa Gumpenbergerja . Zločina se je zgodil leta 2016, ena od ameriških televizijskih hiš pa po njeni zgodbi snema serijo, ki so jo poimenovali The Thing About Pam.

52-letnica se je liku povsem posvetila, k temu pa spada tudi temeljita fizična preobrazba. Vitka igralka je pri tem dobila izdatno pomoč kostumografov in umetnikov, ki skrbijo za filmsko masko. Fotografi so igralko tako ujeli na prizorišču snemanju prizora, ki je umeščen v New Orleans. Oblečena je bila v kavbojke in jakno, pri čemer je bilo razvidno, da pod oblačili nosi pripomoček, ki poskrbi za bolj izrazite obline.