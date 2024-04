Renee Zellweger znova v vlogi Bridget Jones

Ustvarjalci so napovedali četrto nadaljevanje priljubljenega filma o Bridget Jones. Ponovno bosta ob Renee Zellweger zaigrala Hugh Grant in Emma Thompson , na novo sta se igralski zasedbi pridružila Chiwetel Ejiofor in Leo Woodall . Režijo bo prevzel Michael Morris , poročajo nemški mediji.

Dnevnik Bridget Jones, romantična komedija o kaotični in razočarani samski ženski, je doživela takojšen uspeh v kinematografih. Posneta je bila po istoimenski knjigi britanske pisateljice Helen Fielding. Leta 2004 je sledil drugi film Bridget Jones: Na robu pameti. V njem je bila Bridget ponovno ujeta med dva moška – Marka Darcyja (Colin Firth) in Daniela Cleaverja (Hugh Grant). Leta 2016 je sledil film Dojenček Bridget Jones, v katerem je zaigral tudi Patrick Dempsey. Helen Fielding je leta 2014 izdala roman Mad About The Boy; v njem je Bridget Jones stara 51 let, je mati dveh otrok in vdova, še poročajo.