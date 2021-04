'Resnična Carrie Bradshaw' bo na oder postavila predstavo v duhu Seksa v mestu

Candace Bushnell , ki je v devetdesetih izdala knjigo, po kateri so posneli priljubljeno serijo Seks v mestu , hkrati pa je sodelovala pri priljubljenih serijah The Carrie Diaries in Lipstick Jungle , se je odločila, da se posveti novi predstavi, ki bo vključevala številne sočne zgodbe iz njenega zasebnega življenja. Ker je že v legendarni knjigi zbrala svoje kolumne in izkušnje prijateljic, njeno delo pa je bilo pretvorjeno v televizijsko serijo, so jo mnogi označili za 'resnično Carrie Bradshaw.'

Predstavo, v kateri bo nastopil zgolj en lik, je poimenovalaIs There Still Sex in the City(Ali še vedno obstaja seks v mestu, op. a.) in bo gledalcem prvič na voljo 22. junija v umetniški dvorani Bucks County Playhouse v Pensilvaniji.

"Govorili bomo o prijateljicah, o resničnem Mr. Bigu (Živini, op. a.), o feminizmu, romantičnih zvezah, denarju, karierah, seksu ... Dotaknili se bomo tudi mnogo, mnogo moških, s katerimi sem se dobivala, preden sem našla svojo 'Živino',"je dejala Bushnellova. Predstava bo torej govorila o ženskah v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja in tem, kako so bila videti njihova življenja in kako so se skozi desetletja spreminjala.