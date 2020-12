Resnične zgodbe v filmih: nasilje, posilstvo in umor

Letošnje leto je slabo vplivalo na človekove pravice žensk. Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja in Vertigo Ljubljana sta ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami ter svetovnem dnevu človekovih pravic posnela tri kratke igrane filme v režiji Martina Drakslerja, ki temeljijo na resničnih izpovedih žensk, žrtev nasilja. Vabljeni k ogledu.

Zaradi vse pogostejšega stopnjevanja nasilja nad ženskami, sovražnega govora proti ženskam nasploh v javnem diskurzu in nedavnih zakonov, ki jih je sprejela Poljska, so se na Društvu SOS telefon odločili na več načinov odpreti javni prostor perečim tematikam, ki so še vedno problem v naši družbi.



Tekom zadnjega meseca so zato v koprodukciji s filmsko produkcijo Vertigo pripravljali

dobrodelno neprofitno kampanjo za Mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Pri

soustvarjanju projekta so sodelovali Društvo Bunker – Stara Elektrarna, filmski studio Viba in studia za post-produkcijo slike in zvoka, Teleking in 001.

Projekt je osnovan na dobrodelnosti in angažmaju profesionalne in mlade filmske ekipe k družbenem udejstvovanju preko snovanja kratkih filmov s tematiko, katero je nujno potrebno prediskutirati prav danes. V duhu mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami (16 dni aktivizma med 25. novembrom in 10. decembrom) ter svetovnega dneva človekovih pravic (10. december) so nastali trije kratki filmi bazirani na resničnih zgodbah, s katerimi na dnevni bazi prihajajo v stik sodelavke Društva SOS telefon, avtorice literarnih predlog kratkih filmov. Gre za tri pripovedi o izkušnji intimnopartnerskega nasilja, za zgodbo o nasilju, posilstvu in umoru.

Ti približno 7-minutni kratki filmi, v katerih nastopajo Tamara Avguštin, Lara Vouk, Tina Resman, Doroteja Nadrah, Klara Kuk inSuzana Krevh, so nastali v režiji Martina Drakslerja, mladega režiserja, čigar študentski dokumentarni film Alzheimer Cafe (2019) je prejel številne nagrade in ga je bilo v zadnjem letu moč videti po filmskih festivalih po celem svetu. Režiser je v filme vnesel senzibilnost, katere v videu take narave ni bilo mogoče videti na svetovni ravni že veliko časa. Predsednica društva SOS, Maja Plazpravi: "Kot avtorica ene od zgodb in kot nekdo, ki na področju preprečevanja nasilja nad ženskami delam že 25 let, sem ob ogledu filmov ostala nema in pretresena – ne glede na vse, kar sem pri svojem delu že videla, ne glede na to, da sem poznala vse tri zgodbe, so filmi pustili globok odtis v meni." Vabljeni k sodelovanju pri mednarodni spletni premieri kratkih filmov. Premiera bo v sredo, 2. decembra ob 18:00. Trije kratki filmi bodo na spletnih portalih objavljeni v

eno urnih intervalih - film o nasilju ob 18:00, o posilstvu ob 19:00 ter o umoru ob 20:00. Povezave na kratke filme bodo aktivne na uro premiere.