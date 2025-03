Resničnostni šov nekdanje skupne države: kdo zmeša najboljši koktejl?

Mojstri koktejlov velja za največje tekmovanje barmanov v naši regiji. V šovu bodo najbolj talentirani barmani in mojstri koktejlov iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Bosne in Hercegovine preizkusili svoje spretnosti ter se borili se bodo za zmago in denarno nagrado 30.000 evrov. A pot to tja bo dolga in polna slastnih izzivov.

V Ljubljani se bodo pomerili slovenski barmani

Stroga žirija, ki jo sestavljajo Filip Lipnik, Mario Majcen in Tijana Klajn, bo odpotovala v Ljubljano, Zagreb, Skopje, Beograd in Sarajevo, da bi našli najboljše od najboljših. V vsakem mestu jih bodo pričakali izkušeni barmani, pred katerimi bo zahteven izziv in samo najboljših pet bo napredovalo v tekmovanju.

Spretnost, ustvarjalnost in iznajdljivost bodo ključne. V 11 oddajah bomo spremljali njihovo pot, polno izzivov in inovativnih koktejlov, vse do razburljivega finala, ki bo vrhunec sezone. Le najboljši med najboljšimi se bodo pomerili pred občinstvom in žirijo ter ustvarili vrhunske koktejle, ki bodo presegli vsa pričakovanja. In samo en bo domov odnesel laskavi naziv ter bogato nagrado.

Če želite pobliže spoznati umetnost priprave koktejlov ter odkriti nove recepte in tehnike, preklopite na VOYO. Vsak ponedeljek bo namreč na VOYO prišel novi del.