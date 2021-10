Resničnostni šov 'Sva za skupaj' na voljo na VOYO

Bi prepoznali svojo sorodno dušo, če bi stala pred vašim nosom? V resničnostni oddaji Sva za skupaj (Are You the One?) bo deset samskih deklet in fantov, ki nimajo sreče v ljubezni, skušalo najti svojega idealnega življenjskega sopotnika.

Vendar se tukaj zgodba pravzaprav zaplete ... Pred tem so kandidati sodelovali v zapletenem procesu, ki jim bo s pomočjo posebnega algoritma našel partnerja, s katerim se ujemata. icon-expand _Prihaja resničnostni šov Sva za skupaj FOTO: VOYO Strokovnjaki so tako našli deset popolnih parov, toda tekmovalci ne vedo, kdo je njihov idealen partner in ga bodo morali poiskati skozi zmenke. Če vsem kandidatom v desetih poskusih uspe najti sorodno dušo, si bodo na koncu razdelili bogato denarno nagrado. Peto sezono šova si lahko ogledate na VOYO. Bomo v finalu priča iskricam ljubezni? Peto sezono šova Sva za skupaj (Are You the One?)si na VOYO lahko ogledate že od 31.10.