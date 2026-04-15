Film/TV

Kdo v Hollywoodu slovi kot najrevnejši milijonar?

Los Angeles, 15. 04. 2026 18.42 pred 13 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
A. J.
Adam Sandler

Medtem ko večina hollywoodskih zvezdnikov živi razkošno, igralec Adam Sandler izstopa zaradi svoje skromnosti. Čeprav ima na računu približno 700 milijonovevrov, ga ne ženejo draga oblačila ali prestižne lokacije, temveč udobje in preprostost, ob tem pa nesebično deli svoje bogastvo z dobrodelnimi projekti.

Hollywoodski mogotci imajo veliko pod palcem - nekateri živijo bolj razkošno, drugi manj. Med slednjimi izstopa zvezdnik Adam Sandler, čigar premoženje je ocenjeno na 800 milijonov dolarjev (700 milijonov evrov), pridobil pa je sloves "najrevnejšega milijonarja".

Od ostalih zvezdnikov in uspešnih stanovskih kolegov se razlikuje zaradi svojega skromnega načina življenja, ki mnoge preseneča. 59-letni igralec se namreč najbolje počuti v preprostih in udobnih oblačilih - kar odstopa od siceršnjih blagovnih znamk in dragih oblačil, v katere so odeti slavni skoraj po pravilu.

Adam Sandler in Jackie
Adam Sandler in Jackie
FOTO: AP

Prav tako ga tuji mediji opisujejo kot nekoga, ki namesto v fine in prestižne restavracije veliko raje zaide v preproste okrepčevalnice. Od hollywoodskega glamurja ga loči tudi dejstvo, da kupuje pohištvo na bolšjih sejmih in se namesto v dragem avtomobilu prevaža kar na kolesu.

Čeprav je pred nekaj leti kupil hišo, vredno več kot štiri milijone dolarjev (dobre tri milijone in pol), se zdi, da je v primerjavi z drugimi zvezdniki razkošje daleč od njegovega življenjskega sloga.

Preberi še Adam Sandler po operaciji kolka: Počutim se starega

Poleg skromnosti je znan tudi kot človek z velikim srcem. Nedavno je doniral skoraj deset milijonov evrov otroški bolnišnici, več kot 70 milijonov evrov umetniškim programom za otroke in dobrih 40 milijonov evrov za pomoč družinam, ki so jih prizadele naravne nesreče.

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

15. 04. 2026 20.30
Čist uredu ma pospravljeno po svoji glavi...respect
+2
2 0
macolagobec
15. 04. 2026 20.02
Pr' nas so najbel revni pankrti od Jankovića. Uradno reveži v osebnem stečaju, da jim je sodišče odpisalo 29 milijonov, po drugi strani pa nakraden milijone zapravljajo za svoj luksuz. Take bizarnosti še Velika Amerika ne premore.
+2
2 0
SpamEx
15. 04. 2026 19.44
Mogoče zato ker je žid
+2
3 1
3320.
15. 04. 2026 20.46
🎯
+1
1 0
Definbahija
15. 04. 2026 19.43
Lohk vi tega juda promovirate, a najbolj revni milonar je še vedno Keanu Reeves. Mal pogooglajte prej
+5
6 1
The T3chnics
15. 04. 2026 19.35
V naši domovini se pa nekateri vplivneži in razni samooklicani podjetniki obnašajo kot da so bogovi 😁
+4
4 0
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
