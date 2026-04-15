Kdo v Hollywoodu slovi kot najrevnejši milijonar?

Hollywoodski mogotci imajo veliko pod palcem - nekateri živijo bolj razkošno, drugi manj. Med slednjimi izstopa zvezdnik Adam Sandler, čigar premoženje je ocenjeno na 800 milijonov dolarjev (700 milijonov evrov), pridobil pa je sloves "najrevnejšega milijonarja". Od ostalih zvezdnikov in uspešnih stanovskih kolegov se razlikuje zaradi svojega skromnega načina življenja, ki mnoge preseneča. 59-letni igralec se namreč najbolje počuti v preprostih in udobnih oblačilih - kar odstopa od siceršnjih blagovnih znamk in dragih oblačil, v katere so odeti slavni skoraj po pravilu.

Prav tako ga tuji mediji opisujejo kot nekoga, ki namesto v fine in prestižne restavracije veliko raje zaide v preproste okrepčevalnice. Od hollywoodskega glamurja ga loči tudi dejstvo, da kupuje pohištvo na bolšjih sejmih in se namesto v dragem avtomobilu prevaža kar na kolesu. Čeprav je pred nekaj leti kupil hišo, vredno več kot štiri milijone dolarjev (dobre tri milijone in pol), se zdi, da je v primerjavi z drugimi zvezdniki razkošje daleč od njegovega življenjskega sloga.