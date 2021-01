Rex se vrača, tokrat v kanadski seriji Hudson in Rex

Na POP TVse bo ob večernih urah predstavil nemški ovčar Rex, ki bo v družbi Charlieja Hudsona, prekaljenega detektiva, reševal različne zločine: od ugrabitev do umorov, reševanja talcev, prevar in korupcije na visokih položajih.

Charlie Hudson je prekaljeni detektiv, ki dobi neobičajnega partnerja – nemškega ovčarja Rexa, nekdanjega policijskega psa z izjemno izostrenimi čuti. Skupaj preiskujeta zapletene primere in delujeta kot dobro uigran par. Pri delu jima pomagajo tudi ostali člani ekipe: višji inšpektor Joe Donovan, vodja oddelka za težke zločine; dr. Sarah Truong, vodja forenzikov, ki ji ne uide niti najmanjša podrobnost; ter računalniški strokovnjak in analitik Jesse Mills. V prvi epizodi Rex dokaže, da si zasluži mesto v ekipi, ko pride na sled ugrabiteljem šestnajstletnega dekleta. Charlie in ekipa ugotovijo, da je ugrabitev del večjega načrta, čas pa se hitro izteka.

Pravice za priljubljeno kanadsko serijo so sicer odkupili tudi v drugih državah. Potem ko je serija uspela v Kanadi, so si njenih vsebin zaželeli tudi v Evropi. Hudsona in Rexa so spoznali že gledalci Velike Britanije, Španije, Danske, Italije, Francije, zdaj pa je na vrsti Slovenija.