Režiser Alexander Payne prejemnik častnega srca Sarajeva.

"Primerno je, da Alexandru Paynu podelimo častno srce Sarajeva, ne le zato, ker ima rad Sarajevo, ampak tudi zato, ker so v središču vseh njegovih zgodb ljudje velikega srca. Kot režiser z izjemno sposobnostjo združevanja humorja in ganljivosti je pustil neizbrisen pečat v sodobni kinematografiji. Njegovo pronicljivo pripovedovanje zgodb in ostro oko za človeška čustva nenehno navdihujeta filmske ustvarjalce po vsem svetu," je povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović .

Vnuk grških priseljencev Alexander Payne je odraščal v Nebraski v ZDA. Študiral je zgodovino in špansko književnost na Univerzi Stanford ter magistriral iz filmske režije na UCLA. Njegovih osem celovečernih filmov je bilo skupaj nominiranih za 24 oskarjev, vključno s štirimi nominacijami za najboljši film in tremi za najboljšega režiserja. Dvakrat je prejel nagrado za najboljši prirejeni scenarij. Podpisuje se tudi pod režijo filma Bartonova akademija, ki je med drugim prejel oskarja za najboljšo stransko igralko. "Najpomembneje je, da sem predhodno predstavil dva filma na Sarajevskem filmskem festivalu in sem vesel in počaščen, da se vračam," so odziv režiserja objavili na spletni strani festivala.

Payne se poleg najnovejšega celovečernega filma Bartonova akademija (2023) podpisuje še pod celovečerce Državljanka Ruth (1996), Volitve (1999), Gospod Schmidt (2002), Stranpota (2004), Potomci (2011), Nebraska (2013) in Krčenje (2017). Njegovo prvo srečanje s Sarajevskim filmskim festivalom je bilo leta 2005, ko je na 11. festivalu osebno predstavil svoje filme v programu Tribute to.

Na letošnjem 30. Sarajevskem filmskem festivalu Payne bo vodil mojstrski tečaj, kar je po navedbah festivala "edinstvena priložnost za filmske navdušence, da se od njega naučijo o filmski produkciji, režiji, scenariju in drugih ključnih vidikih njegove kariere". Poleg tega bo sodeloval tudi na posebni projekciji svojega filma Stranpota, ki so ga kritiki pohvalili, dobil pa je tudi pet nominacij za oskarja ter oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

Lani so častno srce Sarajeva prejeli irski režiser Mark Cousins, škotska režiserka in producentka Lynne Ramsay ter ameriški scenarist, režiser in producent Charlie Kaufman.