Režiser Antoine Fuqua bo posnel biografski film o Michaelu Jacksonu

Za letos je napovedan začetek produkcije biografskega filma o Michaelu Jacksonu. Režijo filma z naslovom Michael bo prevzel Antoine Fuqua, film bo nastal v sodelovanju s skrbniki pevčeve zapuščine. Za scenarij bo poskrbel trikratni nominiranec za oskarja John Logan, ki se je med drugim podpisal pod scenarija za filma Gladiator in Skyfall.

"Kariero sem začel z glasbenimi videospoti. Mislim, da združevanje filma in glasbe še vedno predstavlja velik del tega, kar sem," je režiserjeve besede navedel britanski spletni portal The Guardian. "Menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson. Na moje snemanje glasbenih videospotov so močno vplivali njegovi videospoti. Njegova glasba in podobe so del mojega pogleda na svet. Priložnosti, da njegovo zgodbo in glasbo prenesem na veliko platno, se nisem mogel upreti," je še povedal Fuqua, ki je med drugim režiral filme Dan za trening, Pravičnik in nazadnje film o suženjstvu z naslovom Emancipation.

icon-expand Michael Jackson leta 1988 blizu berlinskega zidu FOTO: AP

Film Michael bo nastal v sodelovanju s skrbniki zapuščine Michaela Jacksona, sodeloval pa bo tudi producent Graham King, ki je med drugim kot producent sodeloval pri biografskem filmu Bohemian Rhapsody. Po pisanju filmske revije Hollywood Reporter so v studiih Lionsgate zatrdili, da bo film naslovil vse vidike Jacksonovega življenja. Deadline pa je poročal, da se bo odkrito lotil težkih vprašanj. Po dvodelni dokumentarni seriji Leaving Neverland iz leta 2019, ki je vsebovala obtožbe o pevčevih spolnih zlorabah otrok, so skrbniki pevčeve zapuščine serijo obsodili kot "tabloidni umor lika" in vztrajali pri njegovi nedolžnosti.