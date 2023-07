Režiser Charlie Kaufman prejemnik nagrade častno srce Sarajeva

Z oskarjem nagrajeni ameriški scenarist, režiser in producent Charlie Kaufman bo na 29. sarajevskem filmskem festivalu prejel nagrado častno srce Sarajeva za izjemen prispevek k filmski umetnosti. Kaufman se bo tako na festival vrnil po 15 letih, leta 2008 je sarajevskemu občinstvu predstavil svoj režijski prvenec Prispodoba.

"Veselimo se, da bomo po 15 letih na Sarajevskem filmskem festivalu ponovno gostili enega najpomembnejših svetovnih scenaristov in režiserjev ter ga počastili za njegovo delo in predanost filmski umetnosti. Charlie Kaufman je izjemen filmski ustvarjalec, čigar filmi nas, čeprav so polni jedkega humorja, spodbujajo k razmisleku o eksistencialnih globinah človeške izkušnje," so besede direktorja festivala Jovana Marjanovića navedli na spletni strani festivala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kaufmana so v Sarajevu že gostili na 14. izvedbi festivala leta 2008, ko je občinstvu predstavil svoj režijski prvenec Prispodoba, ki mu je prinesel nagrado independent spirit za režijo. Za film, v katerem je v glavni vlogi zaigral Philip Seymour Hoffman, je Kaufman napisal tudi scenarij. Na festivalu bodo v programu Open Air prikazali tudi film Prilagajanje, ki je Kaufmanu prinesel nominacijo za oskarja. V filmu, ki ga je režiral Spike Jonze, so zaigrali Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton in Jay Tavare. Leta 1958 rojeni Charlie Kaufman je scenaristično pot začel pri humoristični seriji Get a Life v zgodnjih 90. letih minulega stoletja in je bil tudi sicer večino tistega desetletja dejaven pri televizijskih komedijah ter skečih, nato je prešel v filmsko industrijo. Za svoj prelomni scenarij iz leta 1999 za film Biti John Malkovich je bil nominiran za nagrado Scenarističnega ceha Amerike (WGA), oskarja in zlati globus, prejel pa je nagrado independent spirit za najboljši scenaristični prvenec.

Leta 2001 se je s scenarijem za film Human Nature začelo Kaufmanovo sodelovanje z režiserjem Michelom Gondryjem. Leta 2002 je napisal scenarija za filmski adaptaciji Izpovedi nevarnega uma, ki temelji na istoimenski avtobiografiji televizijskega producenta in avtorja kvizov Chucka Barrisa, in že omenjeno Prilagajanje, ki govori o Kaufmanovih težavah s scenarijem za filmsko adaptacijo romana The Orchid Thief avtorice Susan Orlean. Z Gondryjem je ponovno sodeloval leta 2004 pri filmu Večno sonce brezmadežnega uma; Kaufman pa je za scenarij prejel nagrado scenarističnega ceha in oskarja za najboljši izvirni scenarij.