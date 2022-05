Režiser Danny Boyle razkril zgodbo njegovega odpovedanega Bonda

Danny Boyle bi moral biti tisti, ki bi režiral 25. film franšize o Jamesu Bondu, ki bi ga še zadnjič upodobil Daniel Craig. To se na koncu ni zgodilo, ker naj bi prišlo do umetniškega razhajanja med njim in producentoma Barbaro Broccoli ter Michaelom G. Wilsonom , 65-letni režiser je pred kratkim razkril zgodbo filma, ki na koncu ni bil posnet.

"Danes bi bila to zelo sodobna tema, saj je bila zgodba postavljena v Rusijo, od koder sicer Bond prihaja in je začel svoje delovanje v času Hladne vojne. Moja zgodba je postavljena v sodobno Rusijo in raziskuje njegove korenine, a so izgubili zaupanje vanjo, kar je bila res škoda," je povedal.

Po tem, ko je režiser sporočil, da pri nastajanju filma vendarle ne bo sodeloval, so v javnost pricurljale govorice, da naj bi bili razlog za njegov odhod spori s produkcijsko ekipo in umetniška razhajanja. Boyle naj bi imel tudi idejo, da bi Bond moral na koncu filma umreti, nakar je nato nakazal film Caryja Fukunaga, ki je nosil naslov Ni čas za smrt. To pa ni bila edina stvar, ki se je na koncu znašla v scenariju filma, ki je izšel leta 2021: "Ideja, ki jo je scenarist John Hodge nato tudi uporabil, je bil tudi Bondov otrok, kar se je izkazalo za odlično."