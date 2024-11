Režiser David Lynch pri hoji potrebuje dodatni kisik

"Imam pozitiven odnos do telesa in njegovega samozdravljenja. Z emfizmom je težko živeti. Že sprehod na drugo stran sobe mi predstavlja težavo, saj imam občutek, da po svetu hodim s plastično vrečko na glavi," je povedal za People.

Kljub temu, da bolezen zahteva velik davek, pa dodaja:"Ničesar ne obžalujem. Bilo mi je pomembno in tako kot vsak odvisnik si tudi jaz želim, da bi bilo zame dobro tisto, kar sem imel rad. Kajenja nisem nikoli dojemal kot nekaj glamuroznega, bilo je del mojega življenja. Tudi določeni liki so kadilci, tako kot je to v resničnem življenju."

Kljub temu, da ne obžaluje kajenja, pa si želi, da bi ga preostali kadilci vzeli kot primer:"Res jim želim svetovati, naj premislijo. Stvarem, ki vas lahko na koncu ubijejo, se lahko odpoveste. Dolgujem njim in sebi, da povem to tudi na glas."