Čustven odziv na nov del filma Avatar: Morda najboljši od vseh treh

Že od prvega filma leta 2009 Avatar navdušuje gledalce po celem svetu. Tako prvi kot drugi del ( Avatar: Pot vode ) iz leta 2022 sta bila namreč velika komercialna uspeha. Če so oboževalci na prvo nadaljevanje čakali kar 13 let, pa bo tretji del v kinodvoranah precej prej. Že konec tega leta namreč izide Avatar: Ogenj in pepel .

Še neizdani film je režiser vseh treh James Cameron pokazal zgolj nekaj izbrancem, njihovi odzivi pa so bili po njegovih besedah "najbolj čustveni doslej". "Odziv je morda najboljši od vseh treh filmov," je dejal režiser."To bomo še izvedeli, a počutim se precej dobro. Igralci so opravili izjemno delo. Je precej pretresljivo – a v dobrem smislu," je še dodal Cameron.

Oboževalci franšize so sicer lahko pomirjeni. Poleg tretjega dela, ki bo izšel letos, si namreč lahko obetajo še vsaj dva filma, ki naj bi predvidoma izšla leta 2029 in 2031. Tretji del bo sicer zadnji film v franšizi, ki so bo odvijal v Pandori. V preostalih dveh delih se bo dogajanje preselilo na Zemljo. Prav tako nadaljevanja vstopajo v velike čevlje. Prva dva filma sta namreč na prvem in tretjem mestu večne lestvice najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov.