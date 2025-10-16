Režiser filma F1 razkril, v katerem prizoru ga je skrbelo za varnost Brada Pitta

Joseph Kosinski , režiser filma F1 , je v nedavnem intervjuju za revijo People razkril, med snemanjem katerega prizora ga je najbolj skrbelo za varnost glavnega zvezdnika filma Brada Pitta . V filmu, osredotočenem na zgodbo voznika formule 1, je tudi prizor z dejanske lasvegaške dirkalne steze. "Najbolj strašljiv del je bil vsekakor Las Vegas. Ta dirka je bila ponoči, mrzlo je bilo, pnevmatike niso imele veliko oprijema, Brad pa pred snemanjem sploh ni imel priložnosti vaditi na tej stezi, ker je obstajala le tiste tri dni v letu," se je spominjal.

Velika nagrada Las Vegasa, dirka po središču mesta greha, nima izletnih con, kot jih najdemo na mnogih drugih dirkališčih. Posledično se vozniki pogosto znajdejo v bližini ovir na stezi in včasih celo trčijo v njih."V Vegasu sem resnično držal pesti, saj je bilo tako mrzlo in pnevmatike niso imele pravega oprijema. Če bi naredil eno samo napako, bi bil v zidu," se je spominjal režiser.

"To je bila daleč najnevarnejša stvar, ki smo jo naredili," je o snemanju v Vegasu še dejal režiser in dodal: "Brad se je odlično odrezal. Čeprav je njegov lik doživel nesrečo, je bil on na dan snemanja odličen. Na srečo sta imela Brad in Damson Idris pravzaprav veliko naravnega talenta, zato smo imeli s kom delati. Bila sta res, res dobra voznika, in to lahko vidite, ko si ogledate film."

Pitt je bil po besedah režiserja v vožnji "tako dobro izurjen", saj je v letih priprav na film prevozil "na tisoče krogov". Režiser se je ob njegovi predstavi zato počutil dobro in vedel, da ima Pitt nadzor nad avtomobilom. "Nikoli nisem imel občutka, da smo neodgovorni," je pojasnil.

Po besedah režiserja je bil zadnji dan snemanja hollywoodski zvezdnik tako žalosten, da je vsega konec, da so mu dovolili, da je prevozil še nekaj krogov za dušo. "Mislim, da je bilo zanj ganljivo se posloviti od lika, ki ga je resnično rad igral."