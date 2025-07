Režiser filma Gajin svet o tretjem nadaljevanju: Divje bo

V središču Ljubljane v enem od staromeščanskih stanovanj že nastaja tretji del filmske franšize Gajin svet. V glavnih vlogah bodo nastopili Sebastian Cavazza, Uma Štader in Ajda Smrekar, skupaj z režiserjem Petrom Bratušo pa so nam razkrili, kaj tokrat čaka glavno junakinjo in njeno družino.

Oboževalci mladinskega filma Gajin svet se bodo kmalu razveselili še tretjega nadaljevanja franšize. Družino Ravnikar bodo lahko spremljali v nekoliko bolj akcijsko obarvanem novem filmu, ki že nastaja v središču Ljubljane, naša ekipa je igralsko zasedbo in ustvarjalce obiskala drugi snemalni dan na prizorišču snemanja.

"To je stanovanje družine Ravnikar, kjer živijo Peter in njegova dva otroka oziroma zdaj so že trije in njegova prijateljica. Ne smem preveč izdati, kaj točno se dogaja, ampak gledalci prejšnjih delov vedo, kako je videti stanovanje Ravnikarjevih," nam je povedal režiser Peter Bratuša. Razkril nam je, da bo tretji del nekoliko drugačen od prvih dveh, saj bo naravnan zelo akcijsko. "Imamo helikopterje, letala, pregon z avtomobili in tako naprej. Kar divje bo," je napovedal režiser.

"Danes je na sporedu stanovanje Petra, Eme, Gaje, Neže, ki je prišla za kratek čas iz Švice v Ljubljano, in pa male Stele. Dobili ste nas doma in počutim se kot doma. Staromeščansko stanovanje sredi Ljubljane. Tokrat je tematika malo bolj resna. Ne smem vsega razkriti, ker imam to v pogodbi, ampak gre za eno zapleteno situacijo in bolj nenavadne okoliščine, tako da lahko pričakujete precej več akcije," pa nam je zaupal eden glavnih igralcev, Sebastian Cavazza, ki že tretjič nastopa v vlogi Petra Ravnikarja.

"Nismo pričakovali, da se bosta Peter in Špela odločila, da bosta letos to posnela, ampak potem smo videli, da je terminsko to najbolj izvedljivo letos poleti, tako da smo bili, ko smo to izvedeli, vsi zelo veseli," je povedal Cavazza, ki nam je razkril, da se bo po koncu snemanja tega filma že odpravil na prizorišče snemanja naslednjega, vmes pa upa, da bo imel kakšen dan časa za hribe.

"Super smo začeli, snemamo na Resljevi ulici, v stanovanju Gajine družine in snemanje je v teku. Meni se zdi, da je vsak film malo boljši, saj ima vsak neko svojo energijo. Tema oziroma barva tega filma je rožnata, kar mi je zelo všeč, je pa zelo akcijsko obarvan," pa nam je povedala Uma Štader, ki igra Gajo.

