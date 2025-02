Režiser filma Parazit v novem filmu o moči običajnih ljudi.

"Mickey je ranljiv in nekoliko pomilovanja vreden mladenič, a kljub številnim izzivom, s katerimi se sooča, na koncu preživi, ne da bi bil zlomljen," je na predstavitvi filma v Seulu povedal Bong, ki je leta 2019 za film Parazit prejel oskarja tako za najboljši film kot najboljšo režijo. "To je zgodba, ki sem jo želel povedati," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zlobnež v filmu je zvezdnik Maščevalcev Mark Ruffalo, ki je odigral narcisoidnega milijarderja, ki spominja tako na predsednika ZDA Donalda Trumpa kot na njegovega tesnega pomočnika in najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska. V filmu, ki se dogaja v bližnji prihodnosti, se njegov lik - rasist in propadli politik - odpravi na potovanje v vesolje, da bi koloniziral zamrznjeni planet. Mickey pa dobi nalogo najbolj nevarnega dela na vesoljski ladji.

Bong je izrazil presenečenje, da Ruffalo, ki je v filmu prvič upodobil negativca, še nikoli ni igral takšnega lika. "Skozi zgodovino diktatorji niso bili le grozljive osebnosti, ampak so imeli tudi nenavaden šarm... ki očara množice," je dejal režiser in dodal, da je bil prepričan, da bo Ruffalo dobro upodobil ta lik."Nismo želeli, da bi bil kdorkoli posebej, in želeli smo, da bi bil vsakdo," je o svojem liku povedal Ruffalo, ki ga je opisal kot samovšečnega in krhkega. "Te vrste voditelja smo v zadnjem stoletju videvali znova in znova," je dodal.