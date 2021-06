Režiser filmov Jackass vložil prepoved približevanja Bamu Margeri

Pred desetletjem eden bolj znanih in priljubljenih skaterjih in zvezdnik serije, pozneje pa filmov Jackass, Bam Margera , naj bi režiserju omenjenih filmov, Jeffu Tremaninu , začel groziti že pred časom, ko je bil izločen iz sodelovanja pri filmih. Njegova izločitev iz sodelovanja pri filmih je bila posledica zvezdnikove ponovne vdaje odvisnosti.

Tremaine je zatrdil tudi, da je Margera poklical nekega skupnega prijatelja, ki mu je rekel, da 'ima moči kot čarovnik' in 'lahko doseže, da udari strela'. Prejšnji mesec je Margera na družbenem omrežju Instagram objavil tudi video, v katerem je dejal, da sta ga režiser in nekdanji soigralec Johnny Knoxville izdala, zapustila in zavrnila.

V bran režiserju in soigralcu je v komentarju pod Bamovo objavo stopil Stephen “Steve-O” Glover, ki je prav tako sodeloval v filmih in seriji. "Bam-dva človeka, za katera praviš, da sta te izdala, sta ista človeka, ki sta organizirala intervencijo, ki mi je rešila življenje," je zapisal Steve-O.

"Vsi so se zavzeli zate, vse, kar so želeli, pa je, da ostaneš trezen. Ti pa nisi bil trezen, tako enostavno je. Vsi te imamo tako radi, kot ti pravimo, da te imamo, vendar nihče med nami te ne more vzpodbujati na tej poti odvisnosti," je še zapisal eden izmed zvezdnikov iz filmov Jackass in Bamov tesni sodelavec. Bam je posnetek z družbenega omrežja umaknil.

Sodnik je začasno odobril režiserjevo zahtevo za prepoved približevanja, ki se bo iztekla isti dan, kot prepoved približevanja Tremainovi ženi in otrokom, ki se izteče čez tri leta.