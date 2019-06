Režiser Igre prestolov je v seriji želel še več mrtvih

"Želel sem ubiti vse," je povedal režiser Miguel Sapochnik."Joraha sem želel ubiti že zelo zgodaj – takrat, ko je konjenica povedla proti vojski mrtvih, ki je stala v temi. Bil sem za, da pobijemo absolutno vse. Želel sem, da bi bilo tako neprizanesljivo, da bi gledalec že v prvih desetih minutah vedel, da lahko umre kdorkoli. Vendar se ustvarjalca serije David Benioff in D. B. Weiss kljub pregovarjanju nista strinjala," je še dodal. Pri Bitki za Zimišče jim je največji izziv predstavljalo to, da so morali narediti zanimivo epizodo, ne da bi ubili preveč likov.

Opozoril je tudi, da so morali nekaj materiala, ki ga je želel uporabiti v tretji epizodi, prihraniti za predzadnjo epizodo zadnje sezone. "Naučil sem se, kdaj moram odnehati s prerekanjem z Benioffom in Weissom."Ko so se dogovarjali o dogajanju v Bitki za Zimišče, je imel Sapochnik že nekaj izkušenj s 'spopadi' z ustvarjalcema, saj je do nestrinjanja prišlo že v peti sezoni serije."Prve tri mesece dela sem bil dobesedno nadzorovan, kar mi je ustvarjanje otežilo že v peti sezoni," je pojasnil.

Sapochnik pa zaradi teh nesporazumov ni bil slabe volje ali pa razočaran. Kot je povedal, se je zavedal, da serija ni njegova, da je on le najeti režiser, ki je vesel, da je lahko bil del tega. "Zadnja beseda ni moja, je njuna in takšne odločitve so prepuščene njima," je zaključil.