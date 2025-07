Režiser in scenarist Michael Mann bo prejel prestižno filmsko nagrado

Kot so pri festivalu zapisali v sporočilu za javnost, je Michael Mann del hollywoodske tradicije, obenem pa z izbiro tematik, režiserskim pristopom, pripovedovanjem zgodb ter estetiko uteleša osebno in inovativno kinematografijo. Velja za enega izmed najpomembnejših filmskih ustvarjalcev v zgodovini kinematografije, so še zapisali.

Dodali so, da je Mann z združevanjem avtorske doslednosti in užitka popularne kinematografije požel velik uspeh v ZDA, Franciji in drugod po svetu, kritiki pa so pohvalili tudi njegov prispevek k sedmi umetnosti.

Leta 1943 v Chicagu rojen zvezdnik trenutno sodeluje pri snemanju filma Vročica 2, nadaljevanja kriminalne drame iz leta 1995 z Al Pacinom in Robertom De Nirom v glavnih vlogah. Leta 2023 je pod njegovo taktirko izšel biografski film Ferrari, v katerem je Adam Driver ob Penelope Cruz upodobil legendo formule 1 Enza Ferrarija. Takrat je režiral tudi pilotni del priznane serije Tokyo Vice, je poročal Variety.

Po besedah vodje festivala Thierryja Fremauxa je Mann velik umetnik, ki je del hollywoodske mitologije in je v kinematografiji pustil trajen pečat. Svojim filmom je ustvarjalec vdihnil vizijo sveta in zgodovine, ki je neločljivo povezana z osupljivim filmskim slogom, je dodal.

Med dosedanjimi prejemniki nagrade lumiere so igralec Clint Eastwood, filmski ustvarjalec Martin Scorsese, igralka in aktivistka Jane Fonda, režiserja Francis Ford Coppola in Quentin Tarantino, filmski ustvarjalec in producent Tim Burton ter igralki Isabelle Huppert in Catherine Deneuve.