Režiser Jan Cvitkovič bo v Italiji prejel prestižno filmsko nagrado

Filmski režiser Jan Cvitkovič bo v Italiji za svoj filmski opus prejel nagrado, ki jo podeljuje Italijanska zveza za umetniški film (FICE). Ta zveza združuje okoli 600 predstavnikov neodvisnega filma (cineastov, distributerjev, producentov, avtorjev, organizatorjev festivalov in novinarjev), vanjo pa je vključenih več kot 500 kinematografskih dvoran po vsej Italiji.

Predstavniki zveze so podelitev nagrade utemeljili z velikimi pohvalami. "Jan Cvitkovič že od svojega prvenca Kruh in mleko, za katerega je v Benetkah prejel nagrado lev prihodnosti, vstopa v prostor med surovo resničnostjo in poetično vizijo, kjer film diha skupaj s človekom. Njegovo režijsko oko se občutljivo dotika ranljivosti in lepote, naj gre za intimne sledi v vsakdanu ali pa za dneve, ki jih je med snemanjem dokumentarnega filma Gram srca preživel z zasvojenci na ulicah, da bi ujel resnico do zadnjega diha. V njegovih delih prepoznavamo tudi mejni prostor med Italijo in Slovenijo, med realizmom in poezijo, med življenjem in umetnostjo, in ta prostor je s svojo ustvarjalnostjo za vselej zaznamoval."

V preteklosti so to nagrado prejeli svetovno znani filmski avtorji, kot so Peter Greenaway, Paolo Sorrentino, bratje Taviani, Giuseppe Tornatore in drugi. Letno srečanje zveze FICE bo letos prvič gostila Gorica, kjer bo v četrtek, 2. oktobra, tudi slovesna podelitev nagrade.

Omenjeno nagrado pa si filmski režiser šteje v izjemno čast. "Nagrada Italijanske zveze za umetniški film - FICE je eno večjih presenečenj v moji filmski karieri. Dojemam jo ne samo kot priznanje mojemu delu, ampak tudi kot priznanje predanemu delu vseh tistih, ki filme ustvarjajo skupaj z mano. Še posebej sem zadovoljen, ker so se za podelitev te nagrade odločili tudi na podlagi ogleda filma Gram srca, nizkoproračunskega, gverilskega dokumentarca, ki ni bil uvrščen v tekmovalni program lanskega Festivala slovenskega filma, a po tej zavrnitvi že eno leto uspešno kroži po Sloveniji, zdaj pa se počasi in neizogibno vali še čez slovenske meje," je dejal Cvitkovič.