Režiser Jean-Pierre Jeunet bo posnel film z Leilo Bekhti

"Mimoidoči in stalni obiskovalci se prihajajo gret v njen dom, kjer se med skodelicami kave mešajo smeh in solze. Njen vsakdanjik prekinjajo njihove osebne izpovedi. Nekega dne na njena vrata potrka moški. Ime mu je Julien Seul in je policijski komisar, ki ima vprašanja o paru, ki počiva na pokopališču. Njegova preiskava razkrije različne povezave med živimi in mrtvimi ..." so vsebino povzeli v italijanski produkcijski hiši Palomar.

Roman Changer l'eau des fleurs, ki je v Franciji prejel več nagrad, je bil preveden v 28 jezikov. V slovenščini je izšel v prevodu Mimi Podkrižnik pod naslovom Sveža voda za rože pri založbi Vida.