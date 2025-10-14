Režiser Mark Pirc o delu z Goranom Dragićem: Je preprosta in dobrosrčna oseba

Mark Pirc je film ustvaril kot režiser, scenarist in izvršni producent, kar poudarja popoln avtorski nadzor nad vizijo in izvedbo. Film The Dragon from Koseze je bil posnet v izjemno kratkem času – le desetih snemalnih dneh – na lokacijah v Ljubljani, Laškem in Miamiju, a kot nam je povedal Pirc, je to eden od tistih projektov, ki jim brez premisleka takoj rečeš 'ja'.

Mark Pirc je v Milanu za film The Dragon From Koseze prejel priznanje Mention d'Honneur. FOTO: Nejc Ferjan icon-expand

"Prva misel, ko sem zagledal izsek filma ob oznanitvi, je bila, ali se to res dogaja. Že to, da se je film uvrstil v finalni izbor festivala, ki sega v 31 držav, se mi je zdel izjemen dosežek, da pa je nagrajen in da je to realnost, pa se mi kot ustvarjalcu zdaj zdi še bolj izjemno glede na omejitve, ki sem jih imel ob ustvarjanju," nam je o tem, kaj je bila njegova prva misel ob prejemu nagrade, zaupal režiser.

Mark Pirc s predsednikom FICTS Francom Ascanijem. FOTO: Nejc Ferjan icon-expand

Festival v Milanu sicer velja za finale svetovne serije "World FICTS Challenge", ki združuje 21 športnih filmskih festivalov s petih celin in ima 130 držav članic. V letu pred zimskimi olimpijskimi igrami se v Milanu že čuti stopnjevanje olimpijskega duha, kar potrjuje tesno partnerstvo festivala z mednarodnim olimpijskim komitejem, na katerem 119 nominiranih filmov iz celega sveta v 10 kategorijah prepričuje mednarodno strokovno komisijo festivala. Film o legendarnem Goranu Dragiću je bil nominiran in nagrajen v sekciji Documentary – Team Sport / Great Champion in se je s tem priznanjem dokazal v svetovnem merilu, Mention d'Honneur pa je priznanje, ki ga prejmejo avtorji, katerih dela izstopajo po izvirnosti, režijskem pristopu in vizualni moči.

Sodelovati in delati z Goranom Dragićem

The Dragon from Koseze, 34-minutni film, občinstvu razkriva človeško plat Gorana Dragića, dolgoletnega igralca lige NBA in kapetana slovenske reprezentance, v prelomnem trenutku, ko zaključuje svojo bogato kariero. "Goran je zelo preprosta in dobrosrčena oseba, ki zna vedno prisluhniti in si vzeti čas, če je to le mogoče. Prav te stvari so me ob spoznavanju prepričale in spodbudile k najinemu sodelovanju. Kot vsak uspešen poslovnež ali športnik ima svoj urnik, ki diktira tempo ostalim stvarem in super je, ko se tvoje ideje znajdejo na listi njegovih prioritet. K stvarem pristopa korektno in profesionalno, tudi če so te kdaj izven cone njegovega udobja. Njegovo zaupanje si je potrebno pridobiti, ampak ko ga imaš, ti zna pokazati, da odnos zaupanja zelo ceni. Veliko sva govorila o tem, da je nujno potrebno, da zgodbo filma peljemo skozi prizmo pristnosti in karakternega značaja, ki odraža objektivnost. Zato se mi zdi, da je ravno zaupanje odigralo ključno vlogo, brez pomislekov in brez popravkov," o sodelovanju z enim naših najboljših košarkarjev pravi Pirc.

The Dragon From Koseze režiserja Marka Pirca je v Milanu prejel priznanje Mention d'Honneur. FOTO: Nejc Ferjan icon-expand

A projekt, ki je obsegal zgolj 10 snemalnih dni, nosi svoje izzive. "Glede na časovne omejitve projekta, smo določili format, naredili scenarij in projekcijo časovnice, ki je ustrezala tako Goranu kot tudi ostalim vpletenim v projekt filma in poslovilne tekme, nenazadnje smo glavnino snemali ravno med pripravami na Noč Zmaja. Pri takem profilu projekta se mi zdi, da so ključnega pomena predvidevanje in razumevanje okoliščin, v katerih ustvarjaš film. Izzivi nastanejo, ko niso usklajena pričakovanja z realnostjo ali možnostmi, zato verjamem, da se ključ do dobrega izdelka skriva v hitrem pretoku informacij in jasni komunikaciji, ki pomaga pri odločevanju v hitrih projektih," svoj recept za uspešno izpeljano delo razkriva režiser.

Ker je Goran Dragić ime, ki bo z zlatimi črkami za vedno zapisano v zgodovino evropske košarke, dobro poznano pa tudi na drugi strani Atlantika, je s seboj prineslo določeno odgovornost in dodatni pritisk po dobro izpeljanem projektu. Kot nam je povedal Pirc, pa si je tega ustvaril predvsem sam: "To je eden tistih projektov, za katerega brez pomisleka takoj rečeš 'ja', potem pa ugotoviš, čemu točno si rekel 'ja'. Zavedal sem se, da je portret velikana slovenskega športa, kot je Goran Dragić, zelo odgovorno delo, zavedal sem se narave projekta, ampak verjel sem, da imam ob sebi dobro produkcijsko ekipo in partnerje, ki mi bodo maksimalno na voljo. Eden izmed ključnih je bil tudi koproducent projekta Matej Avanzo, ki je bil hkrati idejni vodja in organizator Goranove poslovilne tekme, zato sva oba imela velik interes po dobrem končnem izdelku. Včasih si največji dodatni pritisk ustvariš sam do sebe, zato pa je zadovoljstvo ob uspešni realizaciji ideje na koncu toliko večje."

Od športnih do glasbenih projektov