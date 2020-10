Režiser Michael Bay presenetil s trilerjem o koronavirusu

Zgodba filma se vrti okrog pandemije, ki prebivalstvu zapove štiriletno karanteno, virus pa zahteva kar 8,4 milijone smrti letno. Dogajanje je postavljeno v leto 2024, pripoved pa spremlja par, ki ga je ločila pandemija, življenje pa jima narekujejo izredne razmere. Moški lik v filmu je prepričan, da je na virus imun, zato se poda v iskalno akcijo dekleta, ki se je iz svojega stanovanja primorana izseliti zaradi okuženega soseda.

''To je temačen in grozljiv svet, vseeno pa je to romantičen film o dveh ljudeh, ki si želita biti skupaj pa jima to preprečujejo razmere'' je o filmu povedal režiser Mason. Celovečerec je celo primerjal z Romeom in Julio, ki ju je ločil virus. Na to, kako je bilo snemati film o pandemiji med dejansko pandemijo, je režiser pogledal s svetle strani. Vse omejitve in smernice so ga dejansko spominjale na nekatere druge sete filmov, pri katerih je sodeloval:''Običajno se sam lotim dela z lučmi ter kamero, zato mi je ta bližina igralcem izjemno ustrezala, vzdušje je bilo bolj intimno, tako je bilo na prizorišču snemanja manj ljudi, vsa pravila pa smo dosledno upoštevali.''