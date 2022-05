Režiser novega filma Hitrih in drznih odstopil zaradi spora z Vinom Dieslom

Kot kaže, je Vin Diesel vzrok za še en spor v franšizi Hitrih in drznih. Prav spor med njim in dolgoletnim režiserjem Justinom Linom naj bi bil razlog, da se je ta v zadnjem trenutku pred snemanjem desetega dela odločil, da bo odstopil od vloge režiserja in pri nastajanju filma sodeloval le kot producent.

Lin je pred dnevi presenetil z objavo na družbenem omrežju, kjer je sporočil, da odstopa od vloge režiserja desetega dela franšize. Novica je toliko bolj presenetljiva, ker je prišla tik pred začetkom snemanja novega filma, ko je produkcijska ekipa že začela z delom. Lin, ki je kot režiser sodeloval že pri petih filmih, bo pri desetem delu sodeloval kot producent.

Kot poroča ameriški The Hollywood Reporter, naj bi se večji spor med igralcem in režiserjem vnel 23. aprila, to pa naj bi spodbudilo Lina, da se je z razgreto glavo odločil za odstop od vloge režiserja. Jabolko spora naj bi bile spremembe scenarija, pri čemer naj bi imela Diesel in studio drugačne zamisli od Linovih, ki je svojo različico scenarija že predal produkcijski ekipi.