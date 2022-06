Režiser novega filma Vojne zvezd: Prihajajo novi liki

Že nekaj časa je minilo od zadnjega filma franšize Vojne zvezd, zadnjega smo lahko videli v kinu leta 2019 – Vzpon Skywalkerja, ki je glavno zgodbo znanstvenofantastične sage zaključil in pustil odprto pot za nove prigode. Naslednji bo film režiserja Taika Waititi, ki bo po njegovih besedah nekaj čisto svežega.

Menim, da se mora vesolje Vojne zvezd razširiti, mora se," je povedal Novozelandec. "Mislim, da ne bom uporaben pri ustvarjanju filma, za katerega vsi rečejo: "Oh, super, tukaj so dobili načrte za Millenium Falcon, ah, to je babica od Chewbacce."" To je sicer vse super, a rad bi povedal nekaj novega, ustvaril nove like in razširil svet, ki se sicer lahko zdi kot precej majhna zgodba."

To ne bo Waititijev prvi podvig v sagi Vojne zvezd, v seriji Mandalorian je posodil glas liku IG-11 in si celo nadel čelado v epizodi prve sezone, zato mu lahko zaupamo, da je usoda galaksije v varnih rokah.