Režiser o filmu Boba Marleyja: Odgovornost tako velika, da se je zdelo noro

Svetovno premiero je film Bob Marley: One Love doživel na Jamajki, kar je bilo po režiserjevih besedah veliko olajšanje. Kajti Jamajčani so neizprosni – v slogu "Ne igraj se z Bobom" . Vendar je film požel odobravanje, je pojasnil režiser Reinaldo Marcus Green .

Koproducenta filma sta bila njegova vdova Rita Marley in njuna otroka Ziggy in Cedella. Ziggy je vlogo njegovega očeta odobril britanskemu igralcu Kingsleyju Ben-Adirju, ki je pred tem igral Malcolma X v filmu One Night in Miami in Baracka Obamo v televizijski seriji The Comey Rule. Za vlogo se je naučil peti, skozi film pa se njegov glas prepleta z Marleyjevimi posnetki.

Na rednem sporedu slovenskih kinematografov bo biografska glasbena drama od 15. februarja.