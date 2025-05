Režiser obžaluje film, med snemanjem katerega je umrla Halyna Hutchins

"Nisem odraščal ob orožju in ne maram te kulture," je še povedal 51-letni filmski ustvarjalec Joel Souza za britanski časnik, ko je sedel za mizo na svojem domu v Pleasantonu v Kaliforniji. "Orožje me odbija. Misel, da bi se ga dotaknil, ga vzel v roke, se mi zdi zelo neprijetna," je dodal.

Med snemanjem film Rust v ameriški zvezni državi Nova Mehika je bila oktobra 2021 ubita snemalka Halyna Hutchins . Glavni igralec in producent Alec Baldwin je med vajo za prizor rokoval s pištolo, ko je odjeknil strel. Preiskave so pozneje pokazale, da je bila v pištoli prava krogla.

"Ko imaš v mislih sosledje dogodkov, ki so se začeli tistega jutra. Sprejeta je bila ena slaba odločitev za drugo," se je še spominjal Souza, ki je bil v incidentu tudi sam ranjen. Na vprašanje, ali bi kaj storil drugače, je odkrito priznal, da si želi, da ne bi nikoli napisal "tega prekletega filma".

Vprašanje, kako se je na prizorišču snemanja znašlo pravo strelivo, vse do danes ostaja brez odgovora. Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za orožje, in Baldwin sta večkrat zanikala odgovornost za incident. Gutierrez-Reed so lani spomladi obsodili na 18 mesecev zapora zaradi nenamernega uboja. Baldwin je bil prav tako obtožen nenamernega uboja, a je sodišče julija lani zavrglo obtožbo proti igralcu.

V filmu Rust Baldwin igra razbojnika Harlanda Rusta, ki je na posebni misiji. Njegov 13-letni osiroteli vnuk Lucas, ki dedka ne pozna, po nesreči ustreli človeka in je obsojen na smrt z obešanjem. Preden se to zgodi, Rust dečka osvobodi iz zapora, dvojica pa se nato na konju v smeri Mehike poda na beg pred lovci na glave in možmi postave.