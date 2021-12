Režiser Steven Spielberg praznuje 75 let

"Kot otrok sem znal na pamet čisto vse pesmi iz albuma muzikala Zgodba z zahodne strani in sem jih pel pri večerji tako dolgo, dokler ni vsem v družini zmanjkalo potrpljenja. Zdi se mi, kot da je to delo že zapisano v mojem DNK. Vsa ta leta nisem vedel natančno kako, a vedel sem, da bom nekoč nekaj ustvaril v povezavi z Zgodbo z zahodne strani," je povedal ob premieri Zgodbe z zahodne strani, ki je v kinematografe prišla 9. decembra.

Njegov aktualni projekt je avtobiografska drama The Fabelmans, v kateri se ozre na svoje otroštvo. Lik, ki temelji na Spielbergovem očetu, igra Paul Dano, Michelle Williams je zaigrala v vlogi matere, Gabriel LaBelle pa je prevzel vlogo Sammyja Fabelmana oziroma mladega Spielberga. Režiser je scenarij napisal skupaj s Tonyjem Kushnerjem, ki se je podpisal tudi pod scenarije za Spielbergove filme München, Lincoln in Zgodba z zahodne strani.

Kot režiser in producent je Spielberg neutruden. Pred Zgodbo z zahodne strani je nazadnje režiral filma Igralec št. 1 (2018) in Zamolčani dokumenti (2017) z Meryl Streep in Tomom Hanksom. Leta 2016 je na filmskem festivalu v Cannesu, kjer je predstavljal film VDV - Veliki dobrodušni velikan, povedal, da bo režiral do konca svojega življenja.

Rodil se je v ameriški zvezni državi Ohio v judovski družini, ljubezen do filma pa je pokazal že pri 12 letih, ko je posnel prvi izdelek. V Hollywoodu je najprej začel kot pomočnik režiserja in leta 1974 posnel prvenec Teksaški ekspres z Goldie Hawn v glavni vlogi.