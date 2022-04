Režiser tik pred začetkom snemanja novega filma Hitri in drzni odstopil

Režiser Justin Lin, ki je režiral pet filmov franšize Hitri in drzni, se je tik pred začetkom snemanja desetega filma franšize odločil, da odstopi od te vloge. Njegova odločitev je prišla le nekaj dni za tem, ko se je produkcijska ekipa že pripravila na prve snemalne dni. Lin bo pri filmu sodeloval kot producent, odločitev pa naj bi bila sprejeta sporazumno s studiem, je sporočil Lin.

icon-expand Justin Lin FOTO: Profimedia

"S podporo studia Universal sem sprejel težko odločitev, da odstopim kot režiser filma Fast X, še naprej pa bom sodeloval kot producent. Po desetih letih in petih filmih smo imeli čast posneti najboljše igralce, najboljše kaskaderske trike in najboljše avtomobilske dirke. Na osebni ravni sem kot otrok azijskih imigrantov ponosen na to, da sem lahko pomagal ustvariti najbolj raznoliko franšizo v zgodovini filma," je v izjavi, ki jo je delil tudi na družbenem omrežju, zapisal 50-letni režiser.

"Vedno bom hvaležen tej čudoviti igralski zasedbi, producentski ekipi in studiu, da so me sprejeli v družino Hitrih in drznih ter mi izkazali podporo," je zaključil svoj zapis. Produkcijska ekipa je s svojim delom pričela že 20. aprila, snemanje filma pa je bilo v začetni fazi. Čeprav sta tako Lin kot studio zatrdila, da je bila sprejeta odločitev prijateljska, naj bi se v resnici zgodila zaradi ustvarjalnih nesoglasij. Kdo bo prevzel režiserski stolček, še ni znano.