Režiser Tim Burton na rdeči preprogi s sinom in hčerko

Tako režiser kot otroka so bili oblečeni v slogu, ki ustreza njegovim bolj mračnjaškim filmskim projektom. Vsi so nosili temna oblačila, Tim jih je poživil s srajco z modrim vzorcem, Billy je prav tako oblekel temno moško obleko, v naročju pa je držal njihovega psička Levija. Nell je posnemala videz lika Wednesday Addams , saj je oblekla temno obleko z belim ovratnikom, popestrila pa jo je z belo torbico. Obute je imela gležnjarje z visoko platformo.

Burton ima Billyja Raya in Nell z nekdanjo partnerico Heleno Bonham Carter, z igralko pa sta bila par med letoma 2001 in 2014. Billy je dobil ime po Timovem očetu Williamu in Heleninem očetu, ki mu je bilo ime Raymond. Nell pa so poimenovali po "vseh Helenah v družini", je leta 2008 za revijo People razkrila igralka. Prav razmerje s Heleno je režiserjeva najbolj znana javna zveza, zvezdnika pa sta sodelovala pri številnih projektih.