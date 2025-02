Režiser večkrat nagrajenega Brutalista: Zaslužil nisem niti dolarja

"Pravkar sem na Portugalskem režiral tri oglase. To je v več letih prvič, da sem zaslužil kaj denarja." Pojasnil je, da sta s soprogo Mono Fastvold, s katero sta skupaj napisala scenarij za Brutalista, "pri zadnjih dveh filmih zaslužila nič dolarjev".

Corbertu so sicer zagotavljali, da takšnega filma, kot je Brutalist, ne bo prišel gledat nihče, a odziv občinstva in nagrade, ki jih pobira na raznih festivalih in podelitvah, dokazujejo nasprotno. Epska zgodovinska drama je zgodba o Lászlu Tothu, vizionarskem arhitektu madžarskega rodu, ki si v povojnih Združenih državah Amerike želi ustvariti novo življenje in kariero.

Kar tri ure in pol dolg film je navdušil tudi slovensko občinstvo. V filmu v glavni vlogi navdušuje igralec Adrien Brody, ki je do sedaj osvojil že vse večje nagrade in je tudi glavni favorit za oskarja v kategoriji najboljšega igralca v glavni vlogi.