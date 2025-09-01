Režiser Volker Schlöndorff snema film po romanu Jenny Erpenbeck

Produkcijski hiši Ziegler Film in Studiocanal sta napovedali, da bo snemanje potekalo ob jezeru Scharmützelsee, ki je tudi prizorišče romana, ob tem pa še ob jezeru Templiner in v studiu Babelsberg. Režiser Volker Schlöndorff bo film snemal do sredine oktobra in ga nato nadaljeval januarja prihodnje leto.

Roman pisateljice in dobitnice mednarodnega bookerja Jenny Erpenbeck pripoveduje o prebivalcih hiše ob jezeru in odraža nemško zgodovino 20. stoletja. V igralski zasedbi so še Angela Winkler, Detlev Buck in David Bennent.

Schlöndorff je na platna prenesel že nekaj literarnih del. Njegova adaptacija romana Pločevinasti boben Günterja Grassa je v Cannesu osvojila zlato palmo ter mu prinesla oskarja za najboljši tujejezični film. "Vsak film se spet zdi kot prvi," je ob tem povedal Schlöndorff.