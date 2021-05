Režiser z oskarjem nagrajenega Parazita bo režiral svoj prvi animirani film

Bong Džun Ho bo pri animiranem prvencu sodeloval s produkcijsko hišo za vizualne učinke 4th Creative Party, ki je bila udeležena tudi v nastanku njegovih celovečercev The Host (2006), Ledeni vlak(2013) in Okja (2017). Studio je znan tudi po sodelovanju s Park Čan Vukom pri filmih Stari(2003), Stoker (2013) in Služkinja (2016).

Po pisanju portala ScreenDaily Bong Džun Ho animirani projekt pripravlja že od leta 2018, januarja pa je dokončal scenarij. Trenutno piše scenarij za igrani film v angleškem jeziku, ki bo njegova naslednja produkcija, tej pa bo sledila animirana globokomorska pustolovščina v korejščini.

Bong Džun Ho je februarja potrdil, da je dokončal enega od dveh novih scenarijev, ki ju je med pandemijo pripravljal po svetovno uspešni srhljivki Parazit (2019)."Ob pisanju teh dveh scenarijev se počutim, kot da si razpolavljam možgane," je po navedbah portalaIndieWire februarja dejal režiser, preden je povedal, da je enega dokončal.