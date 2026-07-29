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Režiserja novega filma o Spidermanu na premiero v L.A. pospremila mama

Los Angeles, 29. 07. 2026 19.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Destin Daniel Cretton z mamo

V Los Angelesu so premierno prikazali novi film franšize Spider-Man: Nov dan, udeležili pa so se je tudi režiser in zvezdniška zasedba z Zendayo in Tomom Hollandom na čelu. Da je šlo za poseben dogodek, je s svojo spremljevalko pokazal tudi ustvarjalec Destin Daniel Cretton, ki ga je na rdeči preprogi spremljala mama.

Režiser in njegova mama sta se pred objektivi fotografov vidno zabavala, nato pa se skupaj odpravila v notranjost Dolby Theatra, kjer so pred losangeleškim občinstvom predvajali novi film franšize Spider-Man. Destin Daniel Cretton je pred začetkom filma nagovoril zbrane, prepričal pa se je tudi, da je njegova posebna gostja na svojem sedežu. "Je moja mama že prispela v dvorano ali se je še zadržala v toaletnih prostorih?" je vprašal.

Režiserja Destina Daniela Crettona je na premiero pospremila tudi mama.
Režiserja Destina Daniela Crettona je na premiero pospremila tudi mama.
FOTO: Profimedia

Ko se je prepričal, da je mati že v dvorani, je ob zadrževanju solz omenil svoje najdražje, ki so ga spodbujali na njegovi poti do uspeha, in dejal, da jih povezuje posebna mreža ter se tako navezal na film o človeku pajku.

Destin Daniel Cretton z ženo Nikki.
Destin Daniel Cretton z ženo Nikki.
FOTO: Profimedia

"Tukaj z menoj je moja mama, ki je prvič na tako veliki hollywoodski premieri," je povedal režiser in dodal, da mu je spletla poseben venec, ki ga je prinesla s seboj s Havajev. "Moja mreža se začne z ženo Nikki in najinimi otroki, ki so bili z menoj ob vseh vzponih in padcih skozi to izkušnjo. V veselju in anksioznosti. Trenutno je čas nervoze," je dodal in s svojimi besedami sprožil val smeha v dvorani. A kot kažejo prve številke, je režiserjeva nervoza neupravičena, saj filmu napovedujejo velik uspeh.

Igralska zasedba filma Spider-Man: Nov dan na premieri v Los Angelesu.
Igralska zasedba filma Spider-Man: Nov dan na premieri v Los Angelesu.
FOTO: Profimedia

Premiere so se ob režiserju udeležili tudi glavni igralci Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink in Jacob Batalon, podporo pa so jim s svojo prisotnostjo izkazali tudi zvezdniški kolegi Michael B. Jordan, Phil Lord in Chris Miller, Jaden Smith, Keith David, Steve Lacy in drugi.

Razlagalnik

Dolby Theatre je znamenita dvorana v Hollywoodu, ki je bila odprta leta 2001. Svetovno prepoznavnost je dosegla predvsem kot stalno prizorišče podelitve filmskih nagrad oskar, ki se tam odvijajo vsako leto. Dvorana je zasnovana za vrhunske avdiovizualne izkušnje in gosti številne prestižne dogodke, premiere ter koncerte.

Destin Daniel Cretton je priznan ameriški filmski režiser, scenarist in producent. Zaslovel je z režijo kritiško hvaljenih dram, kot je 'Short Term 12', kasneje pa se je uveljavil v svetu velikih franšiz, ko je režiral film 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' za Marvelov filmski svet. Njegov režijski slog pogosto raziskuje kompleksne družinske odnose in osebno rast posameznikov.

Venec, ki ga na Havajih imenujejo 'lei', je tradicionalni cvetlični okras, ki simbolizira ljubezen, spoštovanje, dobrodošlico ali čast. Izdelan je iz svežega cvetja, listov ali drugih naravnih materialov. Podarjanje venca 'lei' je globoko zakoreninjena havajska tradicija, s katero ljudje izkazujejo svojo naklonjenost in povezavo do bližnjih ob posebnih priložnostih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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