Režiserja novega filma o Spidermanu na premiero v L.A. pospremila mama

Režiser in njegova mama sta se pred objektivi fotografov vidno zabavala, nato pa se skupaj odpravila v notranjost Dolby Theatra, kjer so pred losangeleškim občinstvom predvajali novi film franšize Spider-Man. Destin Daniel Cretton je pred začetkom filma nagovoril zbrane, prepričal pa se je tudi, da je njegova posebna gostja na svojem sedežu. "Je moja mama že prispela v dvorano ali se je še zadržala v toaletnih prostorih?" je vprašal.

Režiserja Destina Daniela Crettona je na premiero pospremila tudi mama. FOTO: Profimedia

Ko se je prepričal, da je mati že v dvorani, je ob zadrževanju solz omenil svoje najdražje, ki so ga spodbujali na njegovi poti do uspeha, in dejal, da jih povezuje posebna mreža ter se tako navezal na film o človeku pajku.

Destin Daniel Cretton z ženo Nikki. FOTO: Profimedia

"Tukaj z menoj je moja mama, ki je prvič na tako veliki hollywoodski premieri," je povedal režiser in dodal, da mu je spletla poseben venec, ki ga je prinesla s seboj s Havajev. "Moja mreža se začne z ženo Nikki in najinimi otroki, ki so bili z menoj ob vseh vzponih in padcih skozi to izkušnjo. V veselju in anksioznosti. Trenutno je čas nervoze," je dodal in s svojimi besedami sprožil val smeha v dvorani. A kot kažejo prve številke, je režiserjeva nervoza neupravičena, saj filmu napovedujejo velik uspeh.

Igralska zasedba filma Spider-Man: Nov dan na premieri v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Premiere so se ob režiserju udeležili tudi glavni igralci Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink in Jacob Batalon, podporo pa so jim s svojo prisotnostjo izkazali tudi zvezdniški kolegi Michael B. Jordan, Phil Lord in Chris Miller, Jaden Smith, Keith David, Steve Lacy in drugi.