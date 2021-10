Režiserjev asistent varnostnih protokolov ni upošteval že pri preteklih produkcijah

Dave Halls, ki naj bi po zadnjih informacijah, navedenih v policijskem poročilu, igralcu Alecu Baldwinu predal rekvizitno pištolo, ta pa je z njo po nesreči ustrelil Halyno Hutchins , je imel že v preteklosti nekaj težav na snemalnih prizoriščih. Pomočnik režiserja filma Rust se je s pritožbami glede neprimernega obnašanja, ki bi lahko ogrozilo varnost sodelujočih na snemanju, soočal že leta 2019. To informacijo so za CNN razkrili njegovi kolegi, ki so z njim v preteklosti že tesno sodelovali.

Asistenta režiserja dokumenti navajajo kot tistega, ki je Baldwinu predal rekvizitno pištolo, zaradi posledic strela pa je kasneje v bolnišnici v Novi Mehiki umrla obetavna ustvarjalka ukrajinskega rodu Halyna Hutchins. O njem je nekaj besed za medije povedala Maggie Goll , ki se ukvarja z rekviziti in je licencirana strokovnjakinja na področju pirotehnike. Z njim je med februarjem in majem 2019 sodelovala pri projektu Into the Dark , seriji mreže Hulu: ''Zanemarjal je varnostne sestanke, ekipi pa ni dosledno sporočal prisotnosti strelnega orožja, tako kot zahteva protokol.'' Dodala je še presenetljivo podrobnost: ''Edini razlog, zakaj je bila ekipa obveščena o prisotnosti orožja, je bil ta, da je pomočnik odgovorne osebe za rekvizite zahteval, da Dave vsak dan oriše in razloži podrobnosti dogajanja na prizorišču snemanja.''

Pritožbe, ki so že pred dvema letoma letele na Hallsov račun, se navezujejo na varnostne protokole za rabo orožja in pirotehnike, omenjata se tudi oviranje požarnih poti in izhodov ter neprimerno spolno vedenje na delovnem mestu.

Mojster za rekvizite je ''vsak dan objavil, kdaj bo na snemanju pred kamero potrebna pištola, in celotno dispozicijo za uporabo tega orožja – to je lahko bila gumijasta ali plastična replika, takšna brez možnosti izstrelitve ali morda popolnoma funkcionalna brez nabojev, poročilo je omogočalo pregled orožja, preden je to prispelo na prizorišče in so ga predali igralcu. Mojster rekvizitov je nato pogosto opominjal Dava, da je (v nasprotju s pravili) igralcu dovolil, da zapusti prizorišče, še preden mu je vrnil rekvizit, vključno z orožjem, pogosto pa se je zgodilo, da se ni držal protokolov, kot je jasna najava narave rekvizitov.'' Gollova je opisala tudi primer, ko je licenciran pirotehnik potreboval zdravniško pomoč, Hall pa je zahteval, da se snemanje nadaljuje.

Eden od članov ekipe, ki je s Hallsom sodeloval v preteklosti, se spominja tudi, da se je ta pogosto pritoževal zaradi podrobnih pregledov za to usposobljenih strokovnjakov, ki so se ukvarjali s filmskim orožjem. To je počel tudi pred snemanjem enega od prizorov, v katerem si je morala igralka pištolo nameriti v glavo in pritisniti na sprožilec. Snemanje je želel nadaljevati tudi takrat, ko se je na filmskih lokacijah pojavila večja nevihta, ko so bile električne žice izpostavljene dežju in so se električne luči dotikale blata, zato so se člani ekipe v njegovi družbi pogosto bali za svojo varnost.

Glede obtožb o neprimernem spolnem vedenju je Gollova dejala, da se sama ni nikoli pritožila, vendar poroča o tem, da so jo ob prvem dnevu na delovnem mestu drugi člani ekipe opozorili, naj pazi, saj naj bi bil Dave ''preveč fizično v stiku z ekipo, čeprav so se zvrstile mnoge pritožbe zaradi neželenih in nepotrebnih dotikov". To neprijetno obnašanje sicer ni bilo ekstremno, a številni so se pritoževali zaradi neprijetnih dotikov po hrbtu, okrog pasu, po ramenih in podobno.

Čeprav se je o vseh nevšečnostih poročala izvršnim producentom Blumhouse Productions in obvestila tudi Ameriško združenje režiserjev (DGA), se ni nič premaknilo na bolje: "Kolikor vem, po mojih pritožbah ni bilo storjeno prav nič.''