Režiserji serije Gospod profesor: Mladi igralci so izjemni

Le kdo še ni slišal za eno najbolj priljubljenih serij Gospod profesor, ki je lansko leto navdušil s prvo sezono? 2. februarja na VOYO prihaja nova, druga sezona in s tem novi zapleti, nove zgodbe, nove simpatij in ljubezni. Jure Henigman, Tina Vrbnjak in njuni dijaki bodo popestrili pomlad na VOYO in kot pravijo režiserji serije, ta obeta še več zabavni prigod, a ob tem tudi resnih tematik, s katerimi se vsakodnevni srečujejo vsi.

Serija, ki je primerna za vse, pravijo ustvarjalci Gospoda profesorja. Za vse? Da. Za vse, ki še niso dovolj stari, da bi vedeli, kako je v srednji šoli, za vse srednješolce, ki se z njo borijo vsakodnevno, za vse, ki so srednjo šolo že izkusili. Serija ponuja zgodbe, zaplete in ljubezni, ki so definicija univerzalnega jezika. Najstniška ljubezen, simpatije med odraslimi in prijateljstva, brez katerih bi bilo življenje dolgočasno. "Serija ponuja dramo, komedijo, ljubezen, socialno problematiko, družbeno aktivira ljudi, rešuje težave. Paket kot serija sama, ponuja veliko in mislim, da jo imajo zato ljudje radi, ker vsak, ki jo gleda, najde svojo pot," je v ekskluzivnem intervjuju povedal Boris Bežič, režiser in vodja produkcije.

icon-expand Gospod profesor FOTO: VOYO

VOYO original so ustvarili štirje režiserji, med njimi tudi Tijana Zinajić (tudi režiserka filma Prasica, slabšalni izraz za žensko), ki pravi, da je bil izbor igralcev za serijo neverjetno dober: "To je razred, v katerem želijo biti vsi. Mladi igralci so neverjetno dobri." Tudi režiserka Barbara Zemljić pravi, da so se v seriji predstavili že znani igralci in kar nekaj novih, ki se bodo zaradi te serije vpisali v spomin gledalcev: "Našli smo neka nova imena, ki bodo pustila svoj pečat. Absolutno, če bo koga zanimala igra, ga čaka lepa kariera." Da se je ekipa povezala vsaj toliko, kot deluje med spremljanjem serije in še več, so zadolženi prav režiserji, ki so vseskozi skrbeli za dobro energijo in nekakšno mentorsko naravnano okolje. Pred začetkom snemanja nove sezone se je celotna ekipa odpravila na štiridnevni tabor, ker se je ekipa še bolj povezala in spoznala. "Tam se je začela neka moja ganjenost," je povedala Barbara in dodala: "Ta prizadevnost čisto vsakega sektorja, od tehničnega do avtorskega, mi je bil nepredstavljiv. Bil je naporen projekt, a znotraj njega toliko srčnosti. To je ta nadgradnja serije Gospod profesor."

Jure Henigman in Tina Vrbnjak: najboljša izbira za profesorja "Vsi so bili zelo kreativni. Tako mladi kot odrasli. Tudi to, da sta se Jure in Tine toliko ukvarjala z mladimi. Sama sta se ponujala, sama sta razmišljala o zgodbi," je povedala Tijana, režiser Marko Šantić pa je dodal: "Ona dva sta res veliko svetovala. Včasih sta bolje razumela, v kakšni zadregi so mlajši igralci, kar je njim seveda veliko pomenilo."

icon-expand Gospod profesor FOTO: VOYO