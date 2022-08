Režiserju Larsu von Trierju diagnosticirali Parkinsonovo bolezen

V Zentropi, ki jo je Lars von Trier leta 1992 soustanovil, so v izjavi za javnost napovedali, da se bo 66-letni režiser kljub diagnozi udeležil nekaj promocijskih dogodkov, ko bo nadaljevanka Kraljestvo , katere zadnja sezona nosi naslov Exodus , doživela svetovno premiero na letošnjem beneškem filmskem festivalu. Ta bo potekal od 31. avgusta do 10. septembra.

V intervjuju za The Guardian je von Trier že leta 2018 omenil svoje tresoče roke, a je to pripisal antidepresivom, ki jih je jemal, in odtegnitvenemu alkoholnemu sindromu. Tedaj je povedal, da si prizadeva obvladati svoj alkoholizem. Pojasnil je, da je imel osemmesečno obdobje brez alkohola. Obenem je priznal, da je pijača včasih edino, kar olajša njegove napade tesnobe. Intervju je dal po premieri filma Hiša, ki jo je zgradil Jack na festivalu v Cannesu.

Projekcija je po pisanju spletnega portala The Guardian pomenila njegov povratek na festival v Cannesu sedem let za tem, ko so ga na festivalu razglasili "persona non grata", potem ko je na novinarski konferenci za film Melanholija iz leta 2011 v šali dejal, da bi lahko simpatiziral s Hitlerjem.