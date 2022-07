Režiserka filma Petdeset odtenkov sive bo režirala biografijo o Amy Winehouse.

Po pisanju britanskega časnika The Guardian film nastaja ob podpori pevkine družine, vključno z njenim očetom Mitchem Winehousom, ki je bil zelo kritičen do z oskarjem nagrajenega dokumentarca Asifa Kapadie Amy iz leta 2015. V intervjuju za The Guardian ga je pred leti označil za groznega, oster je bil tudi do svoje upodobitve, češ, da ga je film prikazal v najslabši možni luči.